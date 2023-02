Angliába szerződött az UTE válogatott kapusa

Rajna Miklóst, a magyar jégkorong-válogatott kapusát a folyamatos játéklehetőség miatt engedték el - olvasható a klub honlapján. Mint ismert, az UTE már befejezte az idei Erste Liga-idényt, miután négy mérkőzésen alulmaradtunk a DAB elleni rájátszás-kvalifikációs párharcban.

Ebben a sportolóval rövid interjút is készítettek, ebben azt mondja, hogy volt ajánlata Szlovákiából, valamint a Coventry csapatától is. Szerinte az angol liga egy nagyon színvonalas bajnokság, illetve itt több játéklehetőséget is tudtak ígérni, ami a válogatott szempontjából nagyon fontos. Van még tizennégy meccsünk az alapszakaszból, ez a kitérő biztosan egy nagyon hasznos tapasztalat lesz a válogatott és a újpesti karrierem szempontjából is.

Tapasztalatairól is beszélt. Úgy fogalmazott: "az edzés nagyon jó, pörgős volt. Sok kanadai, sok légiós van a csapatban, magas a színvonal. A liga átlag nézőszáma 3000 fő, ami amellett, hogy mutatja a bajnokság minőségét, jó tapasztalat is lesz, mert így hétről hétre sok szurkoló előtt játszhatok.

