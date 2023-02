Bánhidi Ákos: a Liu testvérek után is van élet, de...

A női rövidpályás gyorskorcsolyázóknak ebben az évben már a második csapatérmük született Dordrechtben, Jászapáti Petra pedig már egyéni érmet is szerzett Almatiban.

"Az ő pozíciójuk mindenképp stabil. Úgy gondolom, hogy hasonló eredmények várhatók tőlük, és a magyar női váltó mindenképpen az elithez tartozik" – jelentette ki az InfoRádiónak Bánhidi Ákos, a sportági válogatott vezetőedzője.

A dordrechti világkupaversenyen elért ezüstérem mindezt alátámasztja, ráadásul Jászapáti Petra "nagyon komoly befejezőember, miközben a rajtkészsége is jó".

Bánhidi Ákos szerint ezek az eredmények nagyon biztatóak, óriási teljesítmény, hogy éremért harcolhatnak. Ráadásul olyan fiatalokat is ki lehetett a váltóban próbálni, mint például Somogyi Maja, aki bár junior korosztályú, de "a döntőben fantasztikusan ment".

A férfiváltó egy héttel ezelőtt Drezdában bronzérmet nyert világkupaversenyen, ami azért nagy eredmény, mert a váltó olyan tagokból épül fel most, akik a közelmúltban épphogy befértek a csapatba. A nagy léptékű fejlődésnek köszönhetően viszont az edző szerint

most képesek azt a tempót megkorcsolyázni, mely abban a döntőben a világ legjobbjainak a tempója volt.

A versenyen folyamatosan a legjobbak nyakán voltak, és "az első kanadai hibát ki tudták használni, így be tudtak jönni a harmadik helyre". Mint mondta, ahhoz még rengeteget kell dolgozni, hogy a világbajnokság és az olimpia szintjén is eredményesek legyenek.

A hölgyek ezüstérme azért is óriási teljesítmény, mert Kínát is megelőzték. A férfiak bronzérme pedig amiatt, mert ez azt mutatja, hogy "van élet a Liu testvérek után is". Bánhidi Ákos hangsúlyozta:

a Liu fivérek előtt és után is van élet,

de ez nem jelenti, hogy a testvérek – akik a szíve közepén helyezkednek el – távozása nem hagyott benne maradandó sebet. A fivérek előtt is voltak komoly eredmények, még ha nem is annyi, mint amit ők hoztak.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzője szerint az a dolguk, hogy mindent megtegyenek azért, hogy a mostani korcsolyázókból álló csapattal és a további tehetségek felkutatásával igyekezzenek olyan eredményeket hozni, amelyek a short track magyarországi nívóját jelentették.

