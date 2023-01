Megvan a Hertha új sportigazgatója

A Hertha BSC 2021. november 27-én – miután a 97. percben gólt kapott – 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiai Stadionban az Augsburggal. A 13. forduló után így a tizennegyedik helyen állt a Bundesliga 1 tabelláján. A következő hét elején Fredi Bobic sportigazgató javaslatára a klub menesztette Dárdai Pál vezetőedzőt, aki – második vezetőedzői korszakában – 2021. január 25. óta irányította a csapatot, 31 mérkőzésen 32,26 százalékos győzelmi mutatót elérve a csapatával.

A magyar klublegenda távozása után a német-török Tayfun Korkut vette át a gárdát, de csak március közepéig maradhatott. Az edzőváltás nem hozta meg a kívánt eredményt, 14,29 százalékos győzelmi mutatója mélypontot jelentett. Tayfun Korkut távozásakor az utolsó előtti, kieső helyen állt a sorozatban öt vereséget szenvedő csapat.

A rutinos Felix Magath mentette meg végül a Herthát, aki a hátralévő kilenc fordulóban háromszor is nyerni tudott a kék-fehérekkel, így a gárda legalább osztályozós helyre lépett elő. S még azt is megúszhatta volna, ha a VfB Stuttgart az utolsó fordulóban, nagy meglepetésre, nem veri meg a Kölnt. Az osztályozón is Magath dirigált, éppen korábbi klubja, a HSV ellen. A berlini 0-1 után megtört a csoda: a Hertha 2-0-ra győzött Hamburgban, s bennmaradt az első osztályban.

Az új szezonra Sandro Schwarz érkezett, aki korábban a Dinamo Moszkvánál dolgozott. Stábja tagja Bódog Tamás is. A 19 forduló alatt csupán háromszor nyert a csapat, hat döntetlen mellett. A 15,79-es győzelmi mutató nagyon szerény, de a jelek szerint a vezérkar elsősorban Bobic munkáját, az átigazoláspolitikát, az erősítések hiányát ítélhette gyengének, ezért döntött a sportigazgató menesztése mellett.

A nyáron klubelnökké választott, 41 éves Kay Bernstein vasárnapi bejelentése szerint Weber a jövőben sportigazgatóként, míg Neuendorf az akadémia és a csapat közötti kapocsként dolgozik majd. Weber maga javasolta Neuendorfot erre a posztra. Bobic munkatársai közül, Sebastian Zelichowskinak és Thomas Westphalnak is menni kell, a keret kialakításáért felelős Dirk Dufner ellenben a fedélzeten marad.

Az, hogy várható-e a közeljövőben edzőváltás is, nyitott kérdés maradt.

Nyitókép: herthabsc.com