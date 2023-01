Székely Márton: vb-bravúr kell az olimpiai kvalifikációhoz

A magyar férfi kézilabda-válogatott világbajnoki felkészülési mérkőzésen egy góllal legyőzte Szlovéniát, majd hárommal kikapott tőle. A minimális elvárás a szerdán kezdődő világbajnokságon a csoportból való továbbjutás, de a fő cél az olimpiai kvalifikációs tornára való kijutás.

"Az első mérkőzésen betartottuk azokat a taktikai kéréseket, amit Chema Rodríguez kért tőlünk, a másik mérkőzésen valamiért ezt nem tudtuk visszaadni. Azt kell talán tisztázni a fejünkben, hogy amikor váltani kell, illetve a kapitány külön taktikai utasításokat ad a mérkőzés közben, akkor ezt minél hamarabb próbáljuk betartani" – mondta az InfoRádióban Székely Márton.

A válogatott kapusa szerint a második felkészülési mérkőzésen főképp az egy-egy elleni védekezésben voltak problémáik, és reméli, ki tudnak dolgozni egy olyan taktikát, ahol jobban hibára kényszeríthetik az ellenfelet.

A 32 csapatos világbajnokságot Svédország és Lengyelország rendezi, csütörtökön a Koreai Köztársaság, szombaton Izland lesz a csoportban az ellenfél, január 16-án pedig Portugália következik.

Az elvárás, hogy legalább olyan helyezést érjen el a válogatott, amely az olimpiai kvalifikációs tornára jogosít.

Székely Márton szerint az ellenfeleket látva ez "bravúr" lenne, de megpróbálnak megfelelni az elvárásnak. Megjegyezte: a cél eléréséhez sok mindennek kell klappolnia.

Az olimpiai kvalifikációhoz a második–hetedik hely valamelyikén kellene végezni, ami nem lehetetlen, hiszen két éve ötödik lett a válogatott. Azonban azzal, hogy 32 csapatos lett a világbajnokság, ehhez a középdöntőben a legrosszabb esetben is a második helyen kell végezni.

Székely Márton azt mondta: a legnagyobb nehézséget éppen a csoport jelenti, hiszen Portugália és Izland erős ellenfél, főleg mert visszatértek azok a sérült játékosok, akik tavaly januárban a budapesti Európa-bajnokságot kihagyták. A csoportban ez a két válogatott a világelithez tartozik, ha jó napjuk van, akkor a francia vagy a dán csapatot is megszorongathatják. "Ugyanakkor ha nekünk van jó napunk, akkor egy szoros mérkőzésen akár nyerni is tudunk egy góllal, vagy sajnos veszíteni" – mondta Székely Márton, arra is utalva, hogy az Eb-n épp ilyen különbséggel nyert a magyar együttes Portugália ellen, és ugyanennyivel kapott ki Izlandtól.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás