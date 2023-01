Videón, ahogy felköszöntik a 102 éves magyar olimpiai bajnokot

A MOB elnöke, Gyulay Zsolt az olimpiai család nevében köszöntötte föl a világ legidősebb élő olimpiai bajnokát, Keleti Ágnest.

Ott volt dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, valamint Gyurta Dániel, a NOB Sportolói Bizottságának magyar tagja is. A Magyar Torna Szövetség képviseletében Altorjai Sándor főtitkár, illetve Berki Krisztián olimpiai bajnok tornászunk személyesen gratulált.

A MOB a látogatásról videót is készített.

Keleti Ágnes Klein Ágnes néven 1921. január 9-én, Budapesten született. A sport szeretetére és fontosságára édesapja nevelte, aki maga is aktív életet élt, túrázott, evezett a Dunán, mely kikapcsolódásokba már kiskorától kezdve Keleti Ágnes is bekapcsolódott. Ha a sors másként akarja, talán ma mint neves csellistát ismernénk őt, hiszen 18 éves koráig zenélt, még a Zeneakadémián is fellépett - olvasható a MOB honlapján.

Isten éltesse sokáig – vagy ahogy jiddisül mondják: „bis hundertzwanzig” –, Ági néni! - zárul a köszöntő.

A Sportal részletesen felidézi Keleti Ágnes pályafutását. Azt írják: Keleti Ágnes 1939-ben lett a válogatott tagja, első magyar bajnokságát 1940-ben nyerte, de zsidó származása miatt még abban az évben eltiltották mindennemű sporttevékenységtől.

1952-ben, Helsinkiben műszabadgyakorlatával (ma: talaj) aranyérmet, összetett csapatban ezüstérmet, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként bronzérmet szerzett.

Pályafutása csúcsára 1956-ban Melbourne-ben ért fel: talajon megvédte címét, aranyat nyert gerendán, felemás korláton és a Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Kertész Alíz, Korondi Margit, Köteles Erzsébet, Tass Olga összeállítású kéziszercsapat tagjaként, egyéni összetettben és csapatban ezüstérmet szerzett. Ő lett a játékok legeredményesebb versenyzője, egyben a legidősebb tornásznő, aki aranyérmet tudott szerezni.

Nyitókép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd