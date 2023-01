Durva lett az idei Dakar-ralli

Az összetettben élen álló katari Nasszer al-Attijah volt a leggyorsabb az autósoknál a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali hatodik szakaszán -írja a vezess.hu. A versenyzőknek pénteken a tervezettnél rövidebb távot kellett teljesíteniük, a héten lehullott eső miatt 467 helyett 358 kilométeres volt a gyorsasági szakasz, és a mezőny al-Duvadimi helyett Rijádba érkezett Ha’ilból.

A címvédő Al-Attijah és francia társa, Mathieu Baumel a csütörtöki siker után pénteken is a leggyorsabbnak bizonyult, Toyotájával 3:13:12 óra alatt teljesítette a mért távot. Dakar-ralli eddigi leggyorsabb párosa: Mathieu Baumel és Nasszer al-Attijah. Fotó:Twitter/Toyota

az összetettbeli második helyről kezdő Stéphane Peterhansel a 212. kilométernél balesetet szenvedett Audijával, navigátora, Edouard Boulanger megsérült, kórházba szállították, így a francia párosnak fel kellett adnia a versenyt. A versenyből kiesett Stéphane Peterhansel és Edouard Boulanger Audijukkal. Fotó:Twitter/Audi

A motorosoknál az argentin Luciano Benavides (Husqvarna) győzött, második helyezett csapattársa, az amerikai Skyler Howes pedig megerősítette éllovas pozícióját összetettben.

INCREDIBLE on-board footage in the motorcycle section at the Dakar Rally today!#Dakar2023 #seanknows pic.twitter.com/YSyEfEt733 — Sean Cardovillis (@seancardo) January 6, 2023