Így múlik a világ dicsősége: Federer se mehet be csak úgy Wimbledonba

Roger Federer úgy gondolta, beugrik egy teára a pályához, amikor egy orvosi kezelés miatt Londonba kellett utaznia. Nem számolt ugyanakkor a szigorú biztonsági őrrel, aki követelte rajta tagsági kártyája felmutatását.

Az őr egyértelműen nem ismerte fel a közelmúltban visszavonult teniszezőt, aki Trevor Noah The Daily Show-jában idézte fel a történteket.

"Aki Wimbledonban nyer, automatikusan klubtag lesz, de én nem tudtam hol a kártyám, valahol otthon lehet" – idézte fel Federer a furcsa esetet a Sky News cikke szerint.

That time Wimbledon security wouldn’t let @rogerfederer in ? pic.twitter.com/mcREy62E13 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 8, 2022

A svájci sportoló hiába bizonygatta, hogy tag, még ha nincs is ott a kártyája, a biztonsági őr hajthatatlan volt vele szemben – azt is hiába mondta el, hogy amikor tornákra járt ide, máshol kellett bemennie, így nem tudja valójában, hol is kellene most próbálkoznia.

A biztonsági őr elárulta neki, hogy a túloldalon juthat be, de ott is csak akkor, ha fel tudja mutatni a tagságiját. Ekkor még utoljára megpróbálkozott bejutni.

"Most is rosszul érzem magam miatta, de azt mondtam neki –

nézze, nyolcszor nyertem itt tornát,

higgye el, hogy tag vagyok. Hol mehetek be?" – idézte fel.

Végül egy másik kapun bejutott – azt követően, hogy egy rajongó szelfizni akart vele, aminek következtében egy másik biztonsági őr felismerte őt.

"Gondoltam, hogy visszamegyek az első biztonsági őrhöz és odaintegetek, hogy na, mégis bejutottam, de aztán inkább nem tettem meg" – mesélte Federer, aki 20 Grand Slam-győzelme közt nyolcat szerzett Wimbledonban, de

annyira ritkán beszél karrierje számszerűsíthető sikereiről, hogy abban is bizonytalan volt, vajon hét vagy nyolc alkalommal nyert ott.

A 41 éves Roger Federer szeptemberben vonult vissza profi tenisztől azt követően, hogy az utóbbi években sok sérüléssel kellett megküzdenie.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain