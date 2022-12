Gyógyulóban a kóma után a magyar sportlegenda

"Azt mondták a kollégáim, ezer emberből egy jön vissza ilyen betegségből, hát én itt vagyok" – mondta el a Nemzeti Sportnak Kamuti Jenő. Az olimpiai ezüstérmes vívó már jobban van, jelenleg a MÁV Kórház budakeszi rehabilitációs intézetében gyógyul, s ha minden jól megy, december közepén hazatérhet otthonába.

"Senki sem adott volna értem egy lyukas garast sem, pláne, amikor kómába estem, de nem adtam fel! Szeretek élni, és vannak még terveim" - nyilatkozta a sportlapnak.

Kamuti Jenő a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén is bejelentkezett egy rövidke videóüzenettel.

„Remélem, hogy a következő alkalommal már személyesen is ott lehetek köztetek, és elmondhatom a véleményemet, még akkor is, ha esetleg az nem is mindenkinek tetszik” – üzente olimpikon társainak a 85 esztendős Kamuti Jenő.

