F1-szakértő: valaki vegye el a Red Bull-főmérnök ceruzáját

A kétszeres világbajnok holland Max Verstappen nyerte a szezonzáró Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíjat. A második helyen a monacói Charles Leclerc, a harmadikon a mexikói Sergio Perez ért célba, így a végeredményben is ezt a pozíciót szerezték meg a dobogósok.

Vámosi Péter, a racingline.hu főszerkesztője szerint Max Verstappen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, abu-dzabi győzelméhez pedig kétség sem férhetett. Bár lehettek olyan titkos rajongói vágyak, hogy engedje maga elé csapattársát, Sergio Pérez, ez végül nem történt meg, így aztán – az összetettben végül három ponttal jobban végző – Charles Leclerc az FIA díjátadó gáláján egy fokkal jobban örülhet, mint a mexikói pilóta – tette hozzá Vámosi Péter.

A futamot értékelve elmondta: összességében kiegyensúlyozott volt az Abu-Dzabi Nagydíj, ahol legalább a második helyért kiélezett harc volt Leclerc és Pérez között az utolsó méterekig, ha nem is akkora, mint az elmúlt esztendőben Lewis Hamilton és Verstappen között.

"Végül is egy jó évet zárhattunk"

– fogalmazott.

Az új versenyszabályokat illetően Vámosi Péter azt mondta, egyet kell értenie Sebastian Vettel kijelentésével, aki úgy fogalmazott: nem igazán váltották be a reményeket.

A F1-szakíró szerint a Red Bull megmutatta, hogy Adrian Newey mennyire tud autót tervezni, illetve Verstappen és Pérez autót vezetni, míg a Ferrari kicsit összeszedte magát, míg a Mercedes valószínűleg csak romlott. Az istálló konstrukciója olyannyira félresikerült, hogy Lewis Hamilton kijelentette, nem hajlandó a delfinezéssel leginkább küzdő V13-as autót vezetni.

"Elviekben nagyobb szabadságuk is lehet a csapatoknak, tekintettel arra, hogy közös tartalomból meríthetnek ötleteket, így előbb-utóbb, ha nem is annyira, mint az IndyCarban, ahol csak a motorban van eltérés kis túlzással, de összerázódhat a mezőny" – fűzte hozzá Vámosi Péter, aki szerint érdemes kivárni az új szabályok harmadik-negyedik évét is.

A Racingline.hu főszerkesztője szerint az idei év legjobbja egyértelműen Verstappen volt, leggyengébbnek pedig a kandai Nicholas Latifit (Wiliams) érezte. A legnagyobb pozitív csalódás Valtteri Bottas okozta, mert ameddig az Alfa Romeo konstrukciója tartott, nagyjából a szezon közepéig, a Mercedesekkel is versenyben volt a finn pilóta.

Vámosi Péter a jövő évet illetően úgy fogalmazott,

nagyon szeretné, hogy hármas csata legyen,

amihez az kell, hogy egyrészt Adrian Newey-től valaki vegye el a ceruzáját (túl jó autókat tervez) – jegyezte meg viccelődve –, másrészt, hogy a Ferrarinál legyen végre olyan vezetés, amely tudja is, hogy mit akar, mert idén elképesztően sok hibát követtek el, harmadrészt pedig, hogy a Mercedesnél oldják meg az autó pattogását.

Végül azt is megjegyezte, hiába lett csak hatodik az idei évben, azért még Lewis Hamiltont se írjuk le végleg.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider