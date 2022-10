Eb-selejtező: Délkelet-európai csoportba került a magyar válogatott

A magyar válogatott – kitűnő Nemzetek Ligája-szereplésének köszönhetően – az 1. kalapba került.

A sorsolásnál hét ötös és három hatos csoportot alkotnak. A Nemzetek Ligája A divíziójának csoportgyőztesei mindenképpen ötös csoportba kerülnek, miként még egy további válogatott az első kalapból.

Pedro Pinto az UEFA, Laura Wontorra a helyi szervezők képviseletében vezeti műsort, amely a Németországban nagy sztárnak számító Lena dalával kezdődött. A wikipedia információja szerint az énekesnő „nagyanyja, Hanna Karatsony von Hodos, magyar nemesi családból származik”.

Egy sorsolás szükségesen rossz velejárója, hogy miután már mindenki izgatott a csoportbeosztás miatt, eleinte felvezető „műsorszámok” vannak. Itt most felidézhettük a 2021-re tolt Euro 2020 legemlékezeteseb jeleneteit. Láthattuk újra Schäfer András könnyeit is.

Színpadra szólították a sorsolásban segédkező sztárokat, előbb az olasz Gianluca Zambrottát és Demetrio Albertinit, a címvédő Squadra Azzurra képviseletében ők hozták be a serleget. A német futball képviseletében Karl-Heinz Riedle és Jürgen Klinsmann érkezett.

Megismerkedhettünk a helyszínekkel is, tíz városban rendezik majd a mérkőzéseket, Berlinben, Dortmundban, Münchenben, Gelsenkirchenben, Frankfurtban, Stuttgartban, Hamburgban, Kölnben, Düsseldorfban és Lipcsében. A legnagyobb a fővárosi (74 461), a legkisebb a lipcsei (42 959).

Giorgio Marchetti ismertette a csoportsorsolás menetrendjét. A németeknek, rendezőként nem kell selejtezőt játszani, az oroszok kizárása továbbra is érvényben van. Van néhány politikai és földrajzi ok is, ami „átírhatja” azt, amit valójában kihúznak.

A magyar küldöttség már izgatottan várja a húzást, Csányi Sándor elnök, Berzi Sándor alelnök, Vági Márton főtitkár, Marco Rossi szövetségi kapitány, Tömő Attila csapatmenedzser és Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke is a helyszínen. Kezdődik a húzás.

Kezdődik a húzás!

A csoport: Spanyolország, Skócia, Norvégia, Georgia, Ciprus

B csoport: Hollandia, Franciaország, Írország, Görögország, Gibraltár

C csoport: Olaszország, Anglia, Ukrajna, Észak-Macedónia, Málta

D csoport: Horvátország, Wales, Örményország, Törökország, Lettország

E csoport: Lengyelország, Csehország, Albánia, Feröer-szigetek, Moldova

F csoport: Belgium, Ausztria, Svédország, Azerbajdzsán, Észtország

G csoport: Magyarország, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Litvánia

H csoport: Dánia, Finnország, Szlovénia, Kazahsztán, Észak-Írország, San Marino

I csoport: Svájc, Izrael, Románia, Koszovó, Fehéroroszország, Andorra

J csoport: Portugál, Bosznia-Hercegovina, Izland, Luxemburg, Szlovákia, Liechtenstein

A selejtezők márciustól novemberig tartanak. Mérkőzésnapok:

március 23–25.,

március 26–28.,

június 16-17.,

június 19-20.,

szeptember 7-9.,

szeptember 10-12.,

október 12-14.,

október 15-17.,

november 16-18.,

november 19-21.

Az első két helyezettek egyenes ágon csatlakoznak a rendező Németország mellé.

A három fennmaradó helyért 12 csapat verseng majd 2024 márciusában (március 21., március 26.) egy mini tornán, így lesz teljes a 24 csapatos torna mezőnye.