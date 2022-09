Söröskorsóként szaladnak a pályán a futballisták, a szurkolók nagy örömére – képek

A Newcraighall Leith Victoria az őket szponzoráló Tennant's sörnek nem csupán a logóját helyezte el a mezén. A szurkolók azonnal megszerették a játékosok új mezét, és többen máris vásárolnának belőle, annyira "bejött" nekik az új, habzó sört mintázó szerelés - írta az Origo.

Az edinburgh-i csapat ráadásul a második számú mezét is különlegessé tette, az a Strongbow Dark Fruit cider miatt az almabort kedvelőknek lehet tökéletes választás a helyi üzletekben. A harmadik mezről pedig a népszerű Pacman nevű játék juthat a nézők eszébe.

Newcraighall Leith Victoria’s kit is something else ??? pic.twitter.com/1EpZT714fk — Fitba Patter (@FitbaPatter) September 18, 2022