Jakabos Zsuzsanna lerántotta a leplet egy "katinkás" titokról

Már-már sporttörténelmi kérdést járt körbe a Telexnek adott interjújában Jakabos Zsuzsanna korszakos válogatott, Európa-bajnok úszó.

A hosszú beszélgetés során gazdag pályafutásának azon, visszatérő momentumáról is beszélt, amikor Hosszú Katinka indulása lehetetlenítette el az ő kijutását úgy, hogy aztán Hosszú Katinka végül a helyszínen lépett vissza a versenyzéstől. Ismert, így volt ez a 2016-os és 2021-es olimpián is, 200 m pillangón.

Szerinte ez így kimondva "nagyon rosszul hangzik", mert "végül is kilenc év meló van mögötte", de a "pufogás" helyett inkább nem "építette le magát" a verseny helyszínén, hanem a feladatára koncentrált.

A 2016-os eset volt számára fájdalmasabb.

"Ott századra ugyanolyan időt úsztunk, ami alapján beneveztek a versenyre. A második esetben, Tokióban, kizártam ezt a dolgot, és úgy voltam vele, hogy a váltóban a legjobbat úszom, mert végső soron azért vagyok ott. És a 4×200-as gyorsváltó be is jött..."

Jakabos Zsuzsanna végül is egy kicsit saját magát is hibáztatja, mert a kijutáshoz Hosszú Katinkának volt jobb ideje, nem neki.

Úgy látja, értelmetlen ezen morfondírozni,

"ki kell jutni az olimpiára, ott be kell jutni a döntőbe, akkor lehet helyezést elérni, ez már csak ilyen 1896 óta.

Nekem az első lépcső nem sikerült, pontosabban nem úgy sikerült".

Ezen szerinte ilyen egyszerű túllépni, "túl kell lépni".

Az eseteket egyébként nem beszélték meg egymással, "mert nincs miről", a kvalifikációs időszakban kellett volna szerinte gyorsabbnak lennie.

Meghívót kapott egyébként Hosszú Katinka augusztusi esküvőjére, és ott is volt.

"Nem tudok, nem tudtam soha haragudni rá,

még ha mindig azt hallottam is, hogy le kell győznöm. Sokszor azon nevettünk, hogy nem elég, hogy itthon egymás melletti pályán úszunk, még egy vb-n vagy egy olimpián is egymás melletti pályára osztanak be" - mondta.

A római Európa-bajnokság 400 vegyesén sikerült elé kerülnie végül, de ott egy másik magyar versenyző, Mihályvári-Farkas Viktória diadalmaskodott.

