Női Vuelta: sporttörténelmi triplázás, Vas Blanka a célban

Annemiek van Vleuten sporttörténelmi triplázást hajtott végre címvédésével a Vuelta női országúti kerékpáros körversenyen, amelyen Vas Kata Blanka a 28. helyen zárt.

A hivatalosan Ceratizit Challenge by La Vuelta nevet viselő ötszakaszos női viadal nyolcadik kiírása a Madrid környéki 96 kilométeres távval zárult. Az 5,6 kilométeres körpályát - itt ér véget később a nap folyamán a férfiak viadala is - 17 alkalommal teljesítették a versenyzők. Az összetettben tavaly kilencedik Vas még az utolsó kilométeren belül is a csapattársaiért dolgozott, ám a győzelmet nem az SD Worx valamelyik versenyzője, hanem - a Trek-Segafredo kiváló taktikájának is köszönhetően - a világbajnok olasz Elisa Balsamo szerezte meg, aki utolsó versenynapját teljesítette a megkülönböztető trikóban az ausztráliai vb előtt.

Vas feladatát elvégezve már nem hajrázott, így 87. helyen ért célba, összetettben pedig a 28. pozícióban zárt.

A piros trikós Van Vleuten megőrizte előnyét, így a viadal történelmében harmadikként megvédte címét. Egyben sportágtörténelmi triplázást hajtott végre a Movistar 39 esztendős holland klasszisa, miután idén júliusban a tíz etapból álló női Giro d'Italiát és a nyolcszakaszos Tour de France-t is megnyerte. Ezen a három versenyen egy esztendőn belül eddig egyik nem képviselőjének sem sikerült diadalmaskodnia, igaz, a férfiaknál három hétig tartanak a nagy körversenyek.

Eredmények

5. szakasz, Madrid és környéke, 96 km

1. Elisa Balsamo (olasz, Trek-Segafredo) 2:21:37 óra

2. Lotte Kopecky (belga, SD Worx) azonos idővel

3. Marta Bastianelli (olasz, UAE) a. i.

...87. Vas Kata Blanka (SD Worx) 28 másodperc hátrány

Az összetett végeredménye

1. Annemiek van Vleuten (holland, Movistar) 12:21:46 óra

2. Elisa Longo Borghini (olasz, Trek-Segafredo) 1:44 perc hátrány

3. Demi Vollering (holland, SD Worx) 2:11 p h.

...28. Vas 12:07 p h.

Nyitókép: Forrás: Magyar Kerékpáros Szövetség