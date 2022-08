Eb-éremről álmodik a vízlabda-válogatott új csapatkapitánya

Jansik Szilárd a magyar férfi vízilabda-válogatott új csapatkapitánya a spliti Európa-bajnokságot kihagyó Varga Dénes helyett, az új posztra már a friss szövetségi kapitány, eddigi klubedzője, Varga Zsolt nevezte ki, aki a felkészülés kezdetén a csapat előtt jelentette be a döntést.

"Kilenc éve együtt dolgozunk harmonikusan, tudjuk majd egymást támogatni, és reméljük, hogy sikeres lesz ez az időszak" – mondta Jansik Szilárd, de hozzátette, még neki is szoknia kell az új szerepét, különösen azért, mert sok a fiatal a válogatott keretében, és sok türelem kell hozzájuk.

"Bízom abban, hogy tudom őket segíteni, és elfogadnak engem. Figyelek arra, hogy a kohézió jó legyen, ez elengedhetetlen egy sikeres csapatnál" – mondta az új csapatkapitány.

Az egyértelmű kudarcot jelentő hetedik helyet termő budapesti világbajnokság után távozott az addigi szövetségi kapitány, a nemzeti együttest 2017 óta irányító Märcz Tamás, de nemcsak az edző lett új, hanem minden megváltozott a válogatott körül.

"Eléggé kicserélődött a csapat, van öt-hat újoncunk, teljesen más a hangulat,

idősebb játékosok szálltak ki, minden új a számunkra is. Máshogy néznek ki az edzések, más a stáb, más az egész felépítése. Nagy csalódás volt a vb, még most is az eszembe jut, hogy egy hazai világversenyen milyen rosszul szerepelni, bízunk abban, hogy ilyen rossz szereplés nem lesz már sehol" – jelentette ki a pólós.

A héten a margitszigeti BENU Kupán három mérkőzés vár a válogatottra sorrendben Franciaország, Japán és Hollandia ellen, Jansik Szilárd szerint hiába nem élvonalbeliek az ellenfelek, hasznos lesz a három összecsapás, hiszen ez a társaság még ilyen összeállításban nem játszott, szokniuk kell egymást, ki kell alakulniuk a játékoskapcsolatoknak, a téthelyzeteket pedig az edzésen nem lehet reprodukálni.

Utána már a spliti Eb következik, a csapatkapitány azonban nem szívesen latolgatja még az esélyeket. "A négybe mindenképpen be szeretnénk jutni, onnantól, ha már éremért játszunk, az már egy nagyon sikeres Európa-bajnokság lenne" – mondta Jansik Szilárd.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt