Kovács Zsófia az Eb-arany ellenére sem elégedett

Kovács Zsófia aranyérmet szerzett vasárnap ugrásban a női torna Európa-bajnokságon, Münchenben. Az immár háromszoros kontinensbajnok magyar versenyző az InfoRádiónak azt mondta, hogy az egyéni összetett versenytől többet remélt, de az ugrás eredménye nagyon feldobta.

"Vegyes érzelmekkel tértem haza az Európa-bajnokságról, nyilván az utolsó nap az ugrás aranya nagyon feldobott, de ha visszanézek az első napokra, akkor a selejtező után nagyon csalódott voltam, mert az összetettben is reális esélyem lett volna arra, hogy felálljak a dobogóra" – mondta a tornásznő. Több rontása is volt, amit azért is sajnált, mert így korláton sem tudott bekerülni a döntőbe. "Le voltam törve, össze kellett szednem magam, hiszen ugrásban és talajon döntőbe jutottam" – emlékezett vissza.

Ugrásban első helyen került a fináléba, de próbált úgy nekiindulni, hogy ezzel ne foglalkozzon. "Nyilván nagyon szerettem volna nyerni, de arra koncentráltam, hogy két pontos ugrást csináljak meg, és ha ez megvan, a többi nem rajtam múlik. Sok jó ugrást láttam a döntőben, egy-két tized volt a helyezések között, nagyon erős volt a mezőny, és minden apróság számított" – értékelt Kovács Zsófia.

A finálé rendkívüli volt, mert két versenyző is olyan súlyos sérülést szenvedett ugrás közben, hogy hordágyon kellett levinni a pódiumról.

"Ilyenben még nem volt részem, elég balszerencsés döntő volt. Ketten is lesérültek, a bolgár lány közvetlenül előttem, nehéz volt visszaállni. Amikor láttam hogy baj van, el is fordultam, és csak magamra koncentráltam. Az viszont fontos volt, hogy nagyon hosszú volt az ápolás után a bírók megengedték, hogy újból felmenjünk a pódiumra, és ismét bemelegítsünk" – mondta az Európa-bajnok.

A Kovács Zsófiával készült interjú teljes változatát pénteken este fél nyolc után, az InfoRádió Ötkarika című műsorában hallhatják.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd