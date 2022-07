Ma még felmérhetetlen veszteség a kínai mágus korcsolyaedző távozása

Csang Csing Lina kínai edző távozása komoly veszteség – mondta az InfoRádiónak a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott csapatmenedzsere és immár szakmai vezetője, Bánhidi Ákos. Szerinte az edző rendkívül sokat tett hozzá az eredményességhez, és bár sokan talán a keménysége miatt kicsit tartottak tőle, aki közelről és mélyről ismerte, az tudta jól, hogy egy "nagyon jószívű ember." Ezen felül pedig kiváló szakember, akitől rengeteget lehet tanulni.

"Rendkívül sajnálom, hogy úgy alakult a helyzet, hogy otthon folytatja" – mondta Bánhidi Ákos.

A távozás okaival kapcsolatos kérdésekhez a csapatmenedzser nem fűzött több magyarázatot, mint ami a korábbi nyilatkozatokból és a magyar szövetség közléséből kiderült. Ezek szerint Csang Csing Lina Kínából kapott jó ajánlatot, és döntött a hazatérés mellett.

Bánhidi Ákos szerint a Liu testvérek felkészülését is nagyban befolyásolja az edző távozása, ezzel kapcsolatban pedig

még nagyon sok variáció a levegőben lóg, és akár az is szóba jöhet, hogy rövidebb-hosszabb ideig Lina mellett, Kínában folytatják a felkészülést.

Ez azonban mégis érdekes helyzetet teremt, hiszen a Liu testvéreknek több kínai ellenfelük van. "Itt rengeteg olyan összefonódás van, ami a short trackben már egyébként bejáratott út. Gondoljunk csak arra, hogy az orosz Jelisztratov nálunk készült jó ideig, és utána együtt versenyeztünk. Itt azért mindenki foglalkozik azzal is, hogy nemcsak önző módon a saját érdekeit nézze" – magyarázta az edző. Ugyanakkor megjelennek a saját érdekek is: a korcsolyázók csapatban való szerepeltetése – még akkor is, ha esetleg más országból vannak a versenyzők – komolyan hozzáadhat a felkészüléshez.

Bánhidi Ákos úgy véli, hogy a magyar csapat egy "nagyon összeszokott" és "jól működő fúzió" volt, és erősen érzi majd a hiányát a kollégájának, de soha életében nem ijedt meg semmiféle feladattól és a felelősségtől. "Úgy gondolom, hogy mindenki, aki a magyar rövidpályás gyorskorcsolyáért tevékenyen dolgozott az utóbbi évtizedekben, illetve az, aki felelni fog azért, hogy ez a szép sport minőségben tudja továbbra is a nemzeti színeket képviselni, annak

hinni kell abban, hogy ebben a helyzetben is a lehető legjobb megoldásokat megtaláljuk, és úgy tudjuk menedzselni és felkészíteni az embereinket, hogy a legtöbbet kihozzuk belőlük.

Ezért dolgoztam első naptól kezdve, ezért fogok egészen a végéig, ameddig bárki számít rám, vagy amíg bírom erővel. Ez is lesz mindig a célom " – mondta. A csapatmenedzser szerint mindig az adott helyzetnek kell a legjobban megfelelni, és becsülettel kell végezni a munkát, mert "abból baj talán még soha nem volt."

A csapatmenedzser Krueger John-Henry távozására reagálva elmondta: elsősorban fegyelmi gondok okozták a távozást. Az edző szerint nagyon régóta elmélyült problémák mutatkoztak közte és a vezetőedzői testület között, ami addig eszkalálódott, hogy a versenyző saját döntésre nem utazott el a világbajnokságra.

