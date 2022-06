Märcz Tamás: nem lesz egyszerű Montenegró ellen

A magyar vízilabda-válogatott teljes világbajnoki szereplésére alapvetően hathat a Montenegró elleni kedd esti nyitány. Az elmúlt időszakban kétszer is sikerült legyőzni a régi riválist, de most lenne igazán fontos, hiszen a papírforma szerint akkor csoportgyőztesként juthatnak egyenesen a negyeddöntőbe Märcz Tamás csapata.

A szövetségi kapitány érdeklődésünkre úgy fogalmazott, ha stabil lesz a magyar válogatott, akkor legyőzhető az első vb-ellenfél. "Ebben nem lesz hiány, mert ez egy elég masszív csapat lesz és a külső körön is jól védekezőink vannak. Remélem, hogy ugyanolyan jó kapusteljesítmény lesz, mind Lévai Marci, mind Vogel Soma a két montenegrói mérkőzésen jól teljesített" – jelentette ki a szakvezető, hozzátette, hogy a montenegróiaknak mostanában valóban nem megy a góllövés, de ettől még nem lesz egyszerű a feladat, mert

"egy montenegrói csapat ellen nem könnyű áttörni a falon".

Ennek ellenére a kapitány abban bízik, hogy ugyanolyan lendületesen, okosan és magabiztosan támadják a montenegrói védelmet, mint az elmúlt időszakban, és akkor folytathatjuk a sikersorozatot a délszláv csapat ellen.

Märcz Tamás úgy véli, hogy a legerősebb 13 játékost választotta ki a budapesti világbajnokságra, de tudja, hogy az a hat-hét játékos, aki az utolsó körben maradt ki, vagy azok, akik a 27-es bő keretben szerepeltek, ott vannak a mostani vb-szereplők nyakán.

"A fiatalok fél-egy év alatt is nagyon nagyot tudnak ugrani, úgyhogy ez a legerősebb 13, aki most bekerült, de ha benn akarnak maradni majd a jövőben, és a legfontosabb eseményeken részt venni, akkor nagy harcra számíthatnak, mert a mögöttük lévő fiatalok komoly konkurenciaharca fogják őket késztetni" – mondta a szövetségi kapitány, és úgy látja, ha a fiatalok megfogadják a tanácsait, és tudnak fejlődni, akkor hamarosan elérnek olyan szintre, amely már egy felnőtt válogatott világeseményen is elég.

