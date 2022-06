Nemzetek Ligája: így látták a magyarok teljesítményét az olasz lapok

Ahogy arról – percről perce – az Infostart is beszámolt, a magyar futballválogatott a második Nemzetek Ligája-meccsén 2–1-re kikapott az olaszoktól, így Olaszország mögött a második helyet foglalja el a legkeményebb, Angliával és Németországgal teljes csoportban.

A Telex szemléje szerint az olasz újságok általában Pellegrini játékát emelték ki, de dicsérték a másik gólszerzőt, az Inter középpályását, Barellát is. Illetve Donnarumma kapus teljesítményét is méltatták. A magyar híroldal összegyűjtötte azt is, hogy milyen osztályzatokkal értékelték a mieinket:

Sky: Dibusz 6,5 – Lang 5,5, Orbán 6, Szalai Attila 5 – Nego 5 (Fiola 6,5), Schäfer 6, Nagy Ádám 5,5 (Styles 6), Nagy Zsolt 5 – Sallai 6, Szoboszlai 6,5 – Szalai Ádám 6

Eurosport: Dibusz 6 – Lang 6, Orbán 5,5, Szalai Attila 5 – Nego 6 (Fiola 6), Schäfer 5,5, Nagy Ádám 5,5 (Styles 6), Nagy Zsolt 5,5 – Sallai 6,5, Szoboszlai 5,5 – Szalai Ádám 5

Reppublica: Dibusz 6 – Lang 5, Orbán 6, Szalai Attila 4 – Nego 6,5 (Fiola 7), Schäfer 5,5, Nagy Ádám 6 (Styles 6,5), Nagy Zsolt 6 – Sallai 6, Szoboszlai 5 – Szalai Ádám 5

Calciomercato: Dibusz 6 – Lang 6, Orbán 6, Szalai Attila 6 – Nego 6 (Fiola 6), Schäfer 5,5, Nagy Ádám 4,5 (Styles 6), Nagy Zsolt 5 – Sallai 6, Szoboszlai 5,5 – Szalai Ádám 5

Corriere: Dibusz (5,5) – Lang 5, Orbán 5, Szalai Attila 5 – Nego 6 (Fiola 6,5), Schäfer 5,5, Nagy Ádám 5 (Styles 5,5), Nagy Zsolt 5,5 – Sallai 6,5, Szoboszlai 6 – Szalai Ádám 5

Ami szembetűnő, jegyzi meg a Telex, hogy a Pisában futballozó, és korábban a Bolognában is megforduló Nagy Ádámot egyöntetűen gyengébbre értékelték, mint a helyére az 58. percben beküldött Callum Stylest. A Barnsley futballistája klubváltás előtt áll, angol élvonalbeli csapatok is érdeklődnek iránta a magyar bajnok Ferencváros mellett.

Mivel az öngól előtt Fiola Attila viharzott el a jobb oldalon, őt is jellemzően felfelé értékelték, jobbnak Negónál.

Sallai Rolandot két lap is a legjobb magyarnak látta, az Eurosport egyenesen tarthatatlannak nevezte, és három lövéséről is megemlékezett, míg a Reppublica Szalai Attilát meglehetősen lehúzta, külön kiemelve, hogy a második gól előtt Politano könnyen átjátszotta.

Róma sem egy nap alatt épült fel

Az olasz lapok hagyományosan értékelik a szövetségi kapitány teljesítményét is. Marco Rossinál az Eurosport arra célzott, hogy az öngól miatt köszönetet mondhat az olaszoknak, mert így meccsben maradt a csapata. De tény: jól látszik a keze nyoma a magyar társulaton. Hatossal honorálták a munkáját, ahogy a Reppublica is. A Calciomercato arra mutatott rá, hogy ugyanaz a magyar csapat nem tudott 4 napon belül kétszer hasonló szinten teljesíteni, de az érződik, hogy az európai topcsapatoknak is képes kellemetlen perceket okozni. Tőlük is 6-ost érdemelt ki a válogatott.

A magyar válogatott szombaton 20:45-től a két döntetlennel a csoport harmadik helyén álló németeket fogadja a Puskás Arénában.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor