Belgrádban jutna újra a vízilabda csúcsára az FTC

Sorozatban harmadszor lesz érdekelt a Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében, amelynek csütörtöktől szombatig Belgrád lesz a házigazdája.

A magyar bajnoki címet visszahódító, 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes, tavaly döntős zöld-fehér gárda a csütörtöki negyeddöntőben a Jug Dubrovnikkal találkozik, a négyszeres győztes horvát alakulat a csoportkörben a harmadik helyen zárt. Erejéről sokat elmond, hogy a szupersztárokkal, köztük Zalánki Gergővel felálló Pro Recco ebben az idényben – minden sorozatot figyelembe véve – egyetlen vereségét éppen az Adria-parti együttes vendégeként szenvedte el.

A Ferencváros a szezon első felében több pontvesztéssel, ugyanakkor bravúros döntetlenekkel kezdett, de az idény második felére óriási formába lendült, a BL-ben például idegenben verte a Novi Beogradot, az Olympiakoszt, majd otthon a Bresciát, aminek köszönhetően a második lett az A csoportban, mindeközben szűk két héttel ezelőtt lehengerlő magabiztossággal nyerte meg a bajnoki címet az OSC-vel szembeni döntőben.

"Minden rendben van, nemcsak fizikailag, hanem fejben is, megvan az a plusz löket, hogy bajnoki címet visszahódítottuk. Minden adott ahhoz, hogy jól szerepeljünk,

mindenki egészséges, a lehető legjobb csapattal vagyunk Belgrádban" – mondta az InfoRádióban Madaras Norbert szakosztályelnök. Az első ellenfélről a Jug Dubrovnikról úgy vélekedett, hogy a nyolcas döntőben már nem nagyon vannak gyenge csapatok, talán csak a Hannover lóg ki egy kicsit lefelé a mezőnyből.

"Inkább őket választottam volna, mint a Pro Reccót, de jó kis csapatról beszélünk, amely megnyerte hazája bajnokságát. Jól ismerik őket, már többször találkoztunk, amikor megnyertük három éve a BL-t, akkor is velük játszottuk a negyeddöntőt. Kellemetlenek, vannak jó játékosaik, jó edzőjük van, nehéz meccs lesz, ez biztos" – tette hozzá.

A kétszeres olimpiai bajnok pólós úgy véli, az év végére nagyon összeállt a Fradi, volt egy jó ősz, aztán volt egy kisebb hullámvölgy tavasszal, amikor majdnem úgy alakult, hogy még a nyolcas döntőbe sem jutott be. "Összekaptuk magunkat, felfelé jövünk, mi másfajta vízilabdát játszunk, ők statikusabbat, ha mozgatjuk őket, sokat úszunk, akkor mindenképpen jobbak vagyunk. A statikus vízilabdával bajban lehetünk" – mondta Madaras Norbert.

Ha a tizedik sikerére hajtó, címvédő Pro Recco és a Ferencváros is sikerrel veszi negyeddöntőjét, akkor a négy között megismétlődik a tavalyi finálé. Akkor az olasz együttes 9-6-ra diadalmaskodott. A szakosztályelnök arra figyelmeztet, hogy először még el kell jutni a negyeddöntőig. "Egyértelmű, hogy játékosállományában a legjobb csapat, de azért nem legyőzhetetlen. Szinte vagy teljesen tökéletes játék kell majd ellenük, ha odáig eljutunk. Nem is kell tőlük félni, van rajtuk egy alapnyomás az esélyesség miatt, ezt kell megpróbálni kihasználni" – vélekedett.

A Ferencváros 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, tavaly pedig döntős volt, de mostanra teljesen átalakult, múlt nyáron hét játékos távozott, akkor sokan legyintettek Madaras szerint, és nem gondolták, hogy ilyen jó évük lehet. "Ez egy teljesen más csapat, sokkal kevesebb a tapasztalat, sokkal kevesebb az az igazán nagy név, viszont van egy fiatalosabb lendület. Jót is tett nekünk ez a megújulás" – mondta. A BL-ben is nehéz csoportba kerültek, sokan azt jósolták még a szakmában is, hogy kiesnek, de erre rácáfoltak, és a második helyen léptek tovább. "Azért dolgoztunk egész évben, hogy itt legyünk, mégiscsak ez a klubvízilabda csúcsa" – jelentette ki Madaras Norbert.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő programja

csütörtök

Brescia (olasz)–Waspo Hannover (német) 14.30

Pro Recco (olasz)–CNA Barceloneta (spanyol) 16.30

CN Marseille (francia)–Novi Beograd (szerb) 18.30

FTC Telekom Waterpolo–Jug Dubrovnik (horvát) 20.30

péntek

az 5-8. helyért: 14.30 és 16.30

elődöntő: 18.30 és 20.30

szombat

a 7. helyért 12.00

az 5. helyért 14.00

bronzmérkőzés 17.00

döntő 19.30

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás