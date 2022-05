Egyre komolyabban beépülhet a KSI az ország sportjának vérkeringésébe

Megújult a Központi Sportiskola (KSI) elnöksége, és némiképp változik az utánpótlás-nevelő egyesület stratégiája is - számolt be az InfoRádiónak Zsoldos Péter, a KSI elnöke.

"A legfontosabb változás, hogy egy olyan elnökség kezd kialakulni, amelyben részt vesz a Testnevelési Egyetem és egy bankvezetőségi tag is, valamint olyan személyek, akik sportvezetői múltjukból fakadóan sokat tudnak segíteni a KSI életén; a döntéshozatal is gördülékenyebb lehet, 18 fő helyett már csak 13 fős az elnökség" - részletezte Zsoldos Péter.

A törekvés egyértelmű: utánpótlásprofilt kívánnak felvenni.

"Természetesen a felnőtt sportolók átadása, átáramoltatása még egy nyitott kérdés, hogy az mikor és hogyan történjen meg, de ez a feladat, hogy a Testnevelési Egyetemmel is együttműködve dolgozzunk ezen" - mondta.

Részt kívánnak továbbá venni a testnevelő- és edzőképzésben is.

Hogy lehet-e majd egyetlen olyan egyesület, amelynek továbbadják a sportolókat, vagy egyes sportegyesületekkel szerződnének, arról azt mondta, különféle koncepciókat rágtak át, de az egyvágányúsítás helyett inkább abban lát a KSI fantáziát, hogy nagy klubokkal álljanak kapcsolatban, ettől lesz az egyes sportolók pályafutása sikeres.

Az artistaképzővel is szeretnék folytatni az együttműködést, bár a Covid ezt eddig lassította.

A gyermeklétszámnak a "felületek" korlátozottsága szab határt, de az érkezés és a kiáramlás is folyamatos. Alakulnak új szakosztályok is közben - ilyen a korcsolyaszakosztály is -, amely újabb rétegeket szólít meg.

"A jelenlegi, 1300 fős igazolt versenyzői létszámunk pont optimális. Nagyjából 1600 főt foglalkoztatunk napi szinten a szenioroktól a legkisebb korosztályig" - fogalmazott Zsoldos Péter, aki 5 évre kapott bizalmat.

