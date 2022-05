Hosszú Katinka: szinte terápia volt a film

Önismereti folyamat, szinte terápia volt a film elkészülte – vallotta be Hosszú Katinka a róla szóló alkotás sajtóvetítése után, megjegyezve, hogy olyan dolgok is megfogalmazódtak benne a forgatás során, amelyekhez talán enélkül nem jutott volna el. A közel 100 perces alkotás végigkíséri az úszó pályafutását a bajai kezdetektől, megszólal benne nagyapja, aki első edzője volt, és családtagjai is. Láthatjuk, hogyan vezetett karrierje az olimpiai és világbajnoki kudarcokon és sikereken át egészen a tokiói játékokig. A csúcspont természetesen a három riói aranyérem, és kiderül, hogyan vált Iron Ladyvé, amelyet egy álarcnak nevezett. A filmben nem beszél korábbi edző-férje, Shane Tusup, de több felvételen feltűnik – az alkotók szerint kapott felkéréseket a szereplésre is.

"Feláldoztam magam ezekért az eredményekért" - mondta a filmben Hosszú Katinka, aki őszintén beszél arról is, hogy miért romlott meg a kapcsolata Tusuppal, és aztán hogyan találta meg a boldogságot új párja, Gelencsér Máté oldalán, akivel most az esküvőt tervezgetik.

„Nem vagyok abban biztos, hogy az a munka mind kellett Rio előtt, de biztosra mentem. Abban találtam meg az önbizalmat, hogy nincs még egy olyan úszó, aki így csinálta volna ezt a négy évet, mint én” – mondta a beszélgetésen. Hosszú Katinka most kevesebbet edz, de készül a júniusi budapesti világbajnokságra, és várja, hogy újra magyar közönség előtt versenyezzen. Célként tűzte ki, hogy száz érmet szerezzen nagy viadalokon, ehhez még négyet kellene elérnie. Azt még nem tudja, hogy meddig folytatja, most próbálja megtalálni, hogy az újfajta felkészüléssel mit lehet elérni.

Az úszó felidézte, hogy őt gyerekkorában mennyire motiválta az Egerszegi Krisztináról szóló portréfilm, és reméli, hogy most ebből az alkotásból a mai gyerekek is erőt merítenek. Arra a kérdésre, hogy saját magát motiválja-e majd a vb előtt, ha újra megnézi a róla szóló filmet, azt mondta, hogy inkább az Egerszegiről szólót nézné meg újra.

„A sportolóink a szuperhőseink, akiket szeretnénk minél több emberrel megismertetni"

– mondta Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a sajtóvetítés után arról, miért volt fontos, hogy a film elkészüljön. A kormánybiztos szerint Hosszú Katinkát látni szuperhősként és emberként is a filmben, nagy érték, hogy ezt elérték a készítők, hiszen megismerkedhetünk a legbelsőbb titkaival is az örömökön és a sikereken kívül.

Ez életem legnehezebb munkája, a legtöbb energiát és odafigyelést igénylő és a leghosszabb is – mondta Lajos Tamás producer. Pálinkás Norbert rendező ennek kapcsán arról számolt be, hogy az előzetes elképzeléseket átírta a járvány, hiszen kitolta a tokiói olimpiát egy évvel, de így több idő volt dolgozni.

A filmet csütörtöktől lehet megnézni a mozikban. A tervek között szerepelnek iskolai vetítések, valamint az is, hogy egy nagy nemzetközi streamingplatformra is felkerüljön a Katinka című alkotás.