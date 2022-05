Csatatérré változtatták Marseille utcáit a szurkolók – videó

A rendőrkapitányság közlése szerint az előállítottak többsége Marseille-drukker.

Helyi beszámolókból kiderül, a vendégdrukkerek nagy létszámban gyűltek össze a kikötő közelében lévő bárok teraszain francia és holland rendőrök felügyelete mellett.

A rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy holland szurkolók petárdákkal vették őket célba, majd megérkeztek a helyi drukkerek is. Azt követően a két csapat szimpatizánsai provokálni kezdték egymást.

A vascsövekkel felszerelt huligánok autókat rongáltak meg, a rendőrség könnygázt is bevetett.

Arne Slot, a hollandok vezetőedzője később arról számolt be, hogy egy tégla találta el a csapatbuszt, és csak kerülőúton tudtak eljutni a Stade Velodrome-hoz.

UECL. 05.05.2022

Marseille - Feyenoord.

Clashes between fans. In the video, Feyenoord hooligans. pic.twitter.com/sF7ifiRoBr — HooligansTV (@hooligans_tv) May 4, 2022