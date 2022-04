Győzelemmel kezdte a vb-felkészülést a magyar hokiválogatott

Sean Simpson szövetségi kapitány még nem számított a Fehérvár játékosaira, akik hétfőn játszották az osztrák döntő utolsó összecsapásán. Az ukránok közel egy hónapja a magyar szövetség (MJSZ) vendégei Miskolcon, ők a divízió I/B vb-re készülnek, és a hazájukat sújtó háború óta nem voltak otthon. Az MJSZ jótékonysági akciókat is hirdetett az ukrán hoki megsegítéséért.

A hazai kapuban Bálizs Bence kezdett, és viszonylag sok dolga volt a nyitó harmadban. A házigazda is aktív volt, és már az 5. percben Tóth Richárd küzdötte át magát a védelmen, kiszorított helyzetből kapura lőtt, és a pakk átcsorgott Dmitro Kubrickijen.

Nagy magyar védelmi hibából született az ukránok egyenlítő gólja, ám ettől nem tört meg a lendület. A 25. percben Szita Donát és Filipp Pangelov-Juldasev verekedett össze, mindketten végleges kiállítást kaptak. Emiatt a szövetségi kapitánynak bele kellett nyúlnia a sorösszetételekbe. Egy percre rá Tóth Richárd másodszor is közelről volt eredményes, sőt, a 37. percben Kreisz Brunóról is elfeledkeztek az ukránok, ő is a kapu torkából emelt a léc alá. A szünet előtt sikerült kivédekezni egy ukrán emberelőnyt, ekkor már az FTC-vel magyar bajnok Arany Gergely állt a hazai kapuban.

A záró játékrészben erősen támadtak az ukránok, kapuvasig is eljutottak, de a jó magyar védekezés megalapozta a sikert.

Ez volt sorozatban a nyolcadik magyar győzelem, az ukránok utoljára 2014. április 21-én tudtak nyerni a rivális ellen. Az örökmérlegben ez volt a 11. magyar diadal 15 ukrán siker mellett.

A magyar együttes a vb előtt még három felkészülési mérkőzést játszik: jövő kedden Székesfehérváron Szlovénia, jövő csütörtökön Káposztásmegyeren ismét Ukrajna, majd április 28-án ugyanitt a Koreai Köztársaság lesz az ellenfél.

A ljubljanai divízió I/A vb-n a magyarok május 3-án a dél-koreai, 4-én a litván, 6-án a házigazda szlovén, 8-án pedig a számos székely hokissal felálló román válogatottal csapnak össze. Az első két helyezett feljut az elit vb-re, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János