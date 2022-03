Ligeti Dániel sérülten győzve lett Eb-bronzérmes

A szombathelyi versenyző az elmúlt években adós maradt a jó eredményekkel, érmet nyolc éve nyert legutóbb világversenyen, és a tokiói olimpiára nem tudott kijutni. Ugyanakkor nem hagyott fel a birkózással és az már kedden érződött, hogy régóta nem látott kiváló formában érkezett az Eb-re.

Az előcsatározások során a szlovák Gabriel Tyszt tussal, majd az olimpiai nyolcadik német Gennadij Cudinovicot sima, 7-1-es pontozással győzte le. Az elődöntőben aztán nem bírt a törökök sztárjával, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Taha Akgüllel, de a bronzmeccs előtt bizakodó volt ő és a válogatott vezetése is.

A helyosztón a szerb színekben versenyző, dagesztáni származású Magomedgadzhi Nurasulovval mérkőzött, akit február végén a hagyományos isztambuli nemzetközi viadal bronzcsatájában a hajrában elért akcióval legyőzött. Magyar Birkózók Szövetsége

Ezúttal nem várt a meccs végéig. Bár a találkozó első másfél-két percében meddő állóküzdelem folyt a szőnyegen, majd Ligetit figyelmeztették passzivitásért - így fél perce volt akciót csinálni -, ezt követően azonnal lábratámadással levitte riválisát (2-0) és lendületből megpörgette (4-0) őt.

A különbség jelentős volt, ám a második menet elején a Haladás birkózója rosszul lépett, jobb térde megbicsaklott, melyet utána végig fájlalt. Ápolást viszont nem kért, a szerb pedig ment előre és egy lábratámadással levitte Ligetit, de a magyar "észnél volt", gyönyörűen visszafogott és megbillentette ellenfelét (6-2).

A folytatásban Ligetinek egyre komolyabb fájdalmai voltak, Nurasulov viszont látványosan fáradt, és egy mögékerülést ugyan még bemutatott az utolsó percben, a hajrában a magyar nehézsúlyú minden lábra indulását levédve diadalmaskodott. Az idő lejárta után Ligeti Dániel boldogan bokszolt a levegőbe, majd szinte azonnal a szőnyegre rogyott fájdalmában, Nurasulov pedig az utolsó akciója végén aléltan terült el a szőnyegen, percekig ápolták, mire fel tudott állni. Ligetit a szőnyegről Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány segítette le, és onnan ő támogatta végig a fájdalma ellenére is szélesen mosolygó tanítványát. A bronzérmes Ligeti Dániel a férfi szabadfogású birkózók 125 kilogrammos súlycsoportjának eredményhirdetésén a budapesti birkózó Európa-bajnokságon a BOK Csarnokban 2022. március 30-án. MTI/Illyés Tibor

"Nem sokan bíztak abban, hogy ez az olimpiai ciklus még hozhat nekem babért, de akik hittek, azok százszázalékig hittek bennem. Ez a bronzérem ennek az eredménye" - mondta Ligeti, aki a sajtónak lábsérülése miatt már csak egy széken ülve tudott nyilatkozni.

"Nem tudom, ez hányadik hazai világversenyem, de köszönöm a szurkolóimnak, hogy a sok sikertelen után is kitartottak mellettem, és most is itt voltak, biztattak és pokoli hangulatot teremtettek az ellenfeleimnek" - fogalmazott a magyar birkózó, aki a sikertelen tokiói kvalifikáció után sokáig gondolkodott, hogy folytassa-e pályafutását.

Megjegyezte, hogy ha a mérkőzésen csak egy lába és egy karja lett volna, akkor sem engedi riválisának, hogy mögé kerüljön, így a fájdalmai ellenére végig nyugodt tudott maradni.

"Egyelőre a lábamon kívül nem sok mindent érzek, de nagyon boldog vagyok" - tette hozzá.

A folytatással kapcsolatban elmondta, hogy most a "minden bizonnyal nem ötperces" gyógyulásé lesz a főszerep, utána felkészül a világbajnokságra, amelyen "megpróbál majd csodát tenni". Év végén pedig újra mérlegel majd a hogyan továbbról.

A 32 éves nehézsúlyú karrierje negyedik Eb-érmét szerezte, 2012-ben második, 2011-ben és 2014-ben pedig harmadik volt.

A magyar szabadfogású válogatott egy-egy arany-, ezüst- és bronzéremmel zárt. Kedden Muszukajev Iszmail megnyerte a 65 kilósok versenyét, míg a 97 kilogrammos Bajcajev Vlagyiszlav a dobogó második fokára állhatott fel. A 61 kilogrammban szereplő Halidov Gamzatgadzsi az ötödik helyen végzett.

Török, örmény, szlovák és San Marinó-i arany szerdán

Két török, valamint egy-egy örmény, szlovák és San Marinó-i aranyérem született szerdán a budapesti birkózó Európa-bajnokságon, melyen lezárultak a szabadfogásúak küzdelmei.

A hazai szabadfogású csapat a nehézsúlyú Ligeti Dániel (125 kg) bronzérmével együtt összességében egy-egy arannyal, ezüsttel, illetve bronzzal fejezte be a kontinensviadalt.

A nap rangadóját a török Taha Akgül nyerte meg a georgiai Geno Petriashvili ellen 125 kilogrammban, míg az amerikai származású, Tokióban olimpiai harmadik Myles Nazem Amine (86 kg) San Marino első kontinensbajnoki címét szerezte meg.

Eredmények

szabadfogás 61 kg, Európa-bajnok:

1. Arszen Harutyunyan (Örményország)

2. Suleyman Atli (Törökország)

3. Georgij Vangelov (Bulgária) és Eduard Grigorev (Lengyelország)

5. HALIDOV GAMZATGADZSI

a döntőben:

Harutyunyan-Atli 15-3 - technikai tus

szabadfogás 74 kg, Európa-bajnok:

1. Tajmuraz Salkazanov (Szlovákia)

2. Frank Chamizo Marquez (Olaszország)

3. Giorgi Sulava (Georgia) és Turan Bayramov (Azerbajdzsán)

a döntőben:

Salkazanaov-Chamizo 7-5

szabadfogás 86 kg, Európa-bajnok:

1. Myles Nazem Amine (San Marino)

2. Abubakr Abakarov (Azerbajdzsán)

3. Sebastian Jezierzanski (Lengyelország) és Osman Göcen (Törökország)

a döntőben:

Amine-Abakarov 9-5

szabadfogás 92 kg, Európa-bajnok:

1. Feyzullah Aktürk (Törökország)

2. Ahmed Szultanovics Batajev (Bulgária)

3. Miriani Maisuradze (Georgia) és Osman Nurmagomedov (Azerbajdzsán)

a döntőben:

Aktürk-Batajev 6-1

szabadfogás 125 kg, Európa-bajnok:

1. Taha Akgül (Törökország)

2. Geno Petriashvili (Georgia)

3. LIGETI DÁNIEL és Robert Baran (Lengyelország)

a döntőben:

Akgül-Petriashvili 5-2

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor