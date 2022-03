Roman Abramovics tényleg eladja a Chelsea-t, egy 86 éves svájci léphet a helyére

Szinte minden mérvadó brit sportforrás megerősítette Abramovics távozásának hírét. A Chelsea FC honlapja közölte az orosz üzletember nyilatkozatát, amelyben hihetetlenül nehéznek és egyben fájdalmasnak nevezte a döntést.

Az ügy előrehaladott mivoltát jelzi, hogy a svájci Hansjörg Wyss szerdán már arról nyilatkozott hazájában a Blick című lapnak, hogy felajánlották neki a lehetőséget a nyugat-londoni klub megvásárlására. Wyss azt is közölte, hogy Abramovics „gyorsan meg akart szabadulni a Chelsea-től”, miután a brit politikai szereplők szankciókkal fenyegették. Nyilán értesült arról is, hogy az Everton FC a hozzá hasonlóan Putyin-pártinak vagy Putyin-szövetségesnek bélyegzett Aliser Uszmanovval, illetve cégeivel megszakította a kereskedelmi (szponzorációs) kapcsolatokat.

A brit közszolgálati média idézte Roman Abramovicsot: „Mindig a klub érdekeit szem előtt tartva hoztam meg a döntéseket. A jelenlegi helyzetben ezért úgy döntöttem, hogy eladom a klubot, mivel úgy gondolom, hogy ez a klub, a szurkolók, az alkalmazottak, valamint a klub szponzorainak és partnereinek az érdeke.

A klub eladása nem lesz gyorsított, hanem a megfelelő eljárási rendet követi. Nem fogom kérni semmilyen kölcsön visszafizetését.”

Abramovics azt is mondta: Kapcsolatom a Chelsea-vel soha nem az üzletről vagy a pénzről szólt, hanem a labdarúgás és a klub iránti tiszta szenvedélyről.”

Roman Abramovics 2003-ban vette meg a Chelsea-t, mindössze hatvanmillió fontért. Akkor már Londonban élt. Red Romannak, Vörös Romannak nevezték el, tudták róla, hogy egy szegény sorsú, négyéves korában teljes árvaságra jutott zsidó kisfiúból küzdötte fel magát a világ leggazdagabb emberei közé. Ugródeszkának használta a politikát is, Csukcskföld kormányzója volt egy ideig.

Most azt vetik a szemére, hogy Putyinhoz közel állt – tagadhatatlan, hogy az elmúlt húsz év első számú orosz vezetőjével a karrierje többször is találkozott. Látta ugyanakkor a példákat Hodorkovszkij vagy Berezovszkij sorsának alakulásáról, ő a másik utat választotta.

Mesés gazdagságának köszönhetően a londoni Chelsea, amely Abramovics érkezése előtt mindössze egyszer nyerte meg az angol bajnokságot, s összesen hét fontos trófeát szerzett 98 év alatt,

az orosz tulajdonos időszakában minden más angol klubnál több címet szerzett a jelentős sorozatokban.

A világ hetedik leggazdagabb klubja volt egy tavalyi összeállítás szerint.

Abramovics érkezésével a Chelsea minden korábbiaknál és minden más klubnál többet költött az átigazolási piacon. 2020 nyarán a költések elérték a 2 milliárd fontot.

A Sun című bulvárlap ma azt írta: „A SunSport úgy tudja, hogy Abramovics felkeresett egy amerikai befektetőcsoportot, akik korábban érdeklődtek a sportbeli befektetések iránt. Hansjörg Wyss svájci milliárdos azt állította, Abramovics már megkereste őt. Wyss, egy 86 éves üzletember, aki jelenleg az Egyesült Államokban, Wyomingban él, a Blick újságnak elmondta: „Abramovics Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi tanácsadója és barátja. Mint más oligarchák, ő is pánikban van.”

A 86 éves (!) Hansjörg Wyss a Wikipedia szócikke szerint svájci milliárdos üzletember, politikailag liberális és környezetvédelmi ügyek támogatója az Egyesült Államokban.

A BBC utalt arra, hogy „az 55 éves Abramovicsnak a gyanú szerint szoros kapcsolatai vannak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amit ő tagadott.”

A Sun tovább is idézte Wysst: „Abramovics megpróbálja eladni az összes ingatlanját Angliában. Gyorsan meg akar szabadulni a Chelsea-től is. Én és három másik ember kedden kaptunk egy ajánlatot, hogy megvásároljuk Abramovicstól a Chelsea-t. Négy-öt napot kell most várnom. Abramovics jelenleg túl sokat kér. A Chelsea 2 milliárd fonttal tartozik neki, de a klubnak nincs pénze. Ez azt jelenti, hogy aki megveszi a Chelsea-t, annak kártalanítania kell Abramovicsot. A mai napig nem tudjuk a pontos eladási árat. El tudom képzelni, hogy a Chelsea-nél belevágjak, partnerekkel. Először meg kell vizsgálnom az általános feltételeket. De azt máris elmondhatom:

egyedül biztosan nem csinálok ilyesmit.

Ha megveszem a Chelsea-t, akkor azt egy hat-hét befektetőből álló konzorciummal venném meg.”

