Dánia az első elődöntős a kézilabda Eb-n

Koronavírusos megbetegedések miatt mindössze 14 játékost tudtak benevezni a holland csapatba, és látszott is a játékán a tartalékos összeállítás. A góllövőlistát vezető Kay Smits is hiányzott, az irányító Lucas Steins pedig a kispadról nézte a mérkőzést. A 11. percig jól tartották magukat (8-6) a hollandok, utána viszont nagyon nehezen boldogultak a dánok nyitott védekezésével, és a 22. percben már tízgólos hátrányban voltak.

A vártnál is hamarabb eldőlt a mérkőzés, és mivel a világbajnok nem erőltette, hogy "kiüsse" ellenfelét, sőt több játékosát is pihentette, a különbség a második félidő elején némileg csökkent (25-18). A hátralévő időben is felszabadultan, sportszerűen kézilabdázott mindkét együttes, és a skandinávok végül 12 találat különbséggel nyertek, továbbra is százszázalékosak, és a további eredményektől függetlenül biztosították elődöntőbe jutásukat. A dán Mathias Gidsel (k), valamint a holland Robin Schoenaker (b) és Lars Kooij (j) a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Dánia - Hollandia mérkőzésen. MTI/Kovács Tamás

Mathias Gidsel mind a kilenc lövését gólra váltotta, és a kontinenstornán jelenleg 31/30-as mutatóval büszkélkedhet. Mikkel Hansen és Johan Hansen hét-hét, a túloldalon Dani Baijens hat alkalommal talált be. A dán kapusok közül Kevin Möller tíz, Niklas Landin kilenc lövést védett, így előbbi 47, utóbbi 43 százalékos hatékonysággal zárt.

A középdöntő-csoportokból az első és a második helyezettek jutnak az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért mérkőznek. A döntő hétvége meccseit a magyar fővárosban rendezik.

Eredmények, középdöntő, 3. forduló, I. csoport (Budapest):

Dánia-Hollandia 35-23 (21-12)

Horvátország-Izland 23-22 (10-12)

később: Franciaország-Montenegró 20.30

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás