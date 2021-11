Ezúttal kikapott Japántól a női jégkorong-válogatott

A két együttes az augusztusi elit világbajnokságon és közvetlenül előtte is találkozott, mindkétszer az ázsiai nyertek - 4-2-re, majd 4-1-re -, kedden, Győrben viszont a magyarok 3-1-re diadalmaskodtak.

Lisa Haley szövetségi kapitány ezúttal Szabó Fruzsina kapust jelölte a mérkőzésre, és vele is jól kezdett a csapat, a 3. percben Huszák lőtt a vas alá. Gyorsan jött az egyenlítés, Otaki szintén magas lövéssel próbálkozott. A szünet előtti hajrában a kapuvas mentett a japán hálóőr helyett.

Rögtön a fordulást követően emberelőnyben villant a japán együttes, Siga Aoj közelről nem hibázott. Újabb létszámfölényét is gólra váltotta a vendégcsapat, ezúttal Jonejama a kipattanót ütötte be. Közvetlenül a pihenő előtt a magyarok is emberelőnyhöz jutottak, és szép korongjáratás végén Dabasi szépített.

A japánok biztosan őrizték előnyüket, jobbára ők veszélyeztettek, és egyszer a kapuvasat találták el. Az 52. percben Siga Akane bravúros gólt szerzett: a térdmagasságig felpattanó korongot baseball-mozdulattal ütötte be. Nagy védelmi hiba miatt 49 másodperc múlva nőtt a különbség, amely a lefújásig megmaradt.

A magyarok jövő csütörtöktől vasárnapig Chomutovban lépnek jégre, sorrendben a lengyelek, a norvégok és a házigazda csehek ellen. A torna első helyezettje jut ki a februári, pekingi téli olimpiára. A japánok már korábban megszerezték az ötkarikás indulási jogot.

Magyarország-Japán 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)

gól: Huszák (3.), Dabasi (40.), illetve Otaki (8.), Siga Aoj (23.), Jonejama (26.), Siga Akane (52.), Miura (53.)

Nyitókép: jegkorongszovetseg.hu