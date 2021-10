Rangadót nyert meg a Fradi a BL-ben

A magyar csapatból Kovacsics Anikó és Tóth Nikolett, a vendégektől Djurdjina Jaukovic és Tonje Loseth hiányzott.

Hatékony védekezéssel kezdte a meccset a Ferencváros, ennek köszönhetően szoros volt az állás, először a 19. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között. A franciák a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak, de ez az időszak nem tartott sokáig.

Elek Gábor időkérése után javult a házigazdák támadójátéka, Emily Bölk és Szöllősi-Zácsik Szandra vezérletével visszavették a vezetést, ám az első félidő utolsó három gólját a Brest szerezte, így a szünetben ismét kettővel jobban állt.

A második felvonás elején is váltakozva vezettek a csapatok, majd első alkalommal volt két gól a különbség az FTC javára. A magyar csapat mindössze egyszer talált be beállóból, de a szélsők és az átlövők jó teljesítménye miatt nem is próbálkozott középről. Ezzel szemben a túloldalon Pauletta Foppa remekelt, részben annak köszönhetően, hogy csapata ismét létszámfölényt teremtett a támadások során.

Klujber Katrin és Bölk jóvoltából nyolc perccel a vége előtt már három volt a Ferencváros előnye, ami elegendőnek bizonyult a sikerhez, mert bár az utolsó hét percben nem lőtt gólt, a rendkívül izgalmas hajrában a franciák is több támadásukat elrontották.

A hazaiaknál Bölk nyolc, Klujber hat góllal zárt,

a vendégeknél Alicia Toublanc nyolc, Foppa pedig hat alkalommal volt eredményes.

A három győzelemmel és két döntetlennel álló FTC egy hét múlva a montenegrói Buducnost Podgorica vendégeként folytatja szereplését a BL csoportkörében.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás