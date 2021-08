Beugró verte Manny Pacquiaót

Manny Pacquiao egyhangú pontozással alulmaradt a kubai Yordenis Ugásszal szemben ökölvívó-mérkőzésen Las Vegasban.

A 17 438 néző előtt rendezett találkozón a 42 éves Pacquiao hiába ütött közel kétszer annyit, mint 35 éves riválisa, a WBA kisváltósúlyú kubai bajnoka lényegesen pontosabb és hatékonyabb ütésekkel válaszolt.

Pacquiao a mérkőzés után elmondta: a második menettől jobb lába görcsölt, ami az életkora és túledzettség közös hatásaként jelentkezhetett. Kiemelte: valószínű túl sok kemény edzést végzett. Pacquiao nem jelentette ki egyértelműen, hogy a jövőben tervez-e még ringbe lépni vagy sem, miként azt sem erősítette meg, hogy indul-e hazája elnökválasztásán.

Pacquiao, akit éveken át az egyetemes profi ökölvívás egyik legjobbjaként jegyeztek, és nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok tudott leni, 2016-ban bejelentette visszavonulását, de miután hazájában politikai pályára lépve beválasztották a szenátusba, visszatért a sportághoz. Az újrakezdést követően megszerezte a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki címét, az azóta vívott öt meccséből hármat megnyert - közben övé lett a Boksz Világszövetség (WBA) bajnoki öve is -, a mostani volt a második veresége. Ezelőtt 2019 júliusában bokszolt utoljára, profi mérlegén 62 győzelem (39 kiütés), nyolc vereség és két döntetlen szerepel.

Pacquiao eredetileg az amerikai Errol Spence ellen lépett volna ringbe, de utóbbi sérülése és szemműtétje miatt múlt héten lemondta a meccset. A beugró Ugás 2005-ben világbajnok lett, majd 2008-ban bronzérmes volt a pekingi olimpián. Két évvel később hazáját egy kis hajón elhagyva Mexikóba távozott, majd belevágott a profik életébe. Karrierjét azonban két évig szüneteltette is, mielőtt újrakezdte volna. A mostani gálán is szerepet kapott volna egy korábbi mérkőzésen, de Spence kiesésével a főmeccs egyik résztvevője lett. Mérlege most 27 győzelem (12 K.O.-T.K.O) és 4 vereség.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent