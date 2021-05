Többszörös törést szenvedett Kevin De Bruyne a BL-döntőn

Orr- és szemüregcsonttörést szenvedett Kevin De Bruyne, a Manchester City belga válogatott labdarúgója a Bajnokok Ligája szombati döntőjében.

A középpályás az 57. percben sérült meg, amikor Antonio Rüdiger, a Chelsea védője sárga lapot érően ütközött vele. A 29 éves vb-bronzérmes futballista ápolás után támolyogva, segítséggel ment le a pályáról.

A Twitteren arról számolt be, hogy már jobban van, az 1–0-ra elvesztett döntőt illetően pedig úgy fogalmazott: nyilvánvalóan még mindig csalódott a szombaton történtek miatt, de vissza fognak térni a BL fináléjába. Arról ugyanakkor nem írt, hogy sérülései mennyiben befolyásolják Európa-bajnoki szereplését.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021