Már a felnőtt nagy döntőkre készítik fel az ifjú vízilabdázókat

Nagyon magas színvonalú, nagyon jó mérkőzések voltak, szinte az elsőtől az utolsóig mindkét korosztályban, a serdülőknél, és előtte a gyermekeknél is. Az új lebonyolítási rendszert most tudtuk először kipróbálni, és mind a szakemberektől, mind a játékosoktól, mind a csapatoktól, de még a szülőktől is csak pozitív visszajelzést kaptunk – mondta Székely Bulcsú az InfoRádióban.

Ezúttal a bajnokságban volt alapszakasz, középszakasz, majd a végén a legjobb nyolc csapat egy háromnapos nyolcas döntőben játszott a végső helyezésekért.

"A magyar vízilabdának óriási hozzáadott értéket teremtett ez a rájátszás, hiszen a gyerekkel kicsit úgy érezték, mintha három napig egy nemzetközi kupa végjátékában lennének, vagy akár egy világversenyen. Alapvetően ez is volt a fő cél, hogy kicsit szokják meg azok a játékosok, akiknek lehetőségük lesz a jövőben az utánpótlás vagy a felnőtt válogatottban játszani, hogy igazából mindig az utolsó három napon dől el az egész év munkája. Ezt már gyerekkorban próbáljuk megtanítani a gyerekeknek, hogy kezeljék ezeket a helyzeteket" – mondta az olimpiai bajnok pólós.

Székely Bulcsú arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlásban soha nem az eredmény számít, csak az, hogy a gyerekek az alapokat megtanulják, ugyanakkor a döntők stresszhelyzetet jelentenek mind a gyerekeknek, mind az edzőknek.

"Ahogy megtapasztal az ember ilyen éles szituációkat, egyre jobban fogja kezelni, és inkább utánpótláskorban menjenek át ezeken a a vívódásokon, ezeken a leckéken a gyerekek, és reméljük, hogy mire oda kerülnek, addigra már megtanulják, hogy egy-egy éles szituációt hogyan kezeljenek, hogy pihenjenek előtte, hogy engedjék el a stresszt. Ezek nagyon nehéz dolgok még a felnőtt játékosoknak is, most ezek a gyerekek elkezdték ezt megszokni, megtanulni" – mondta a szövetség utánpótlásfőnöke.

A tehetséges gyerekekre rengeteg meccs vár

A KSI fiú serdülő vízilabda-csapatában több olyan tehetséges játékos is van, akik idővel a felnőttek között is bizonyíthatnak – hangsúlyozta Keszthelyi Tibor, az együttes edzője, miután a csapata megnyerte az országos serdülő fiú vízilabda-bajnokságot. Mint fogalmazott, maximálisan elégedett a csapattal, mert veretlenül nyerte meg az alapszakaszt és a középszakaszt is, majd a rájátszásban sem talált legyőzőre. A nyolcas döntőben először a Szegedet, majd a Pécset verte, utána a döntőben az UVSE jött, amelyet az idén korábban négyszer is legyőzött. Ezúttal is KSI-siker született.

"Tényleg maximálisan elégedett vagyok a csapattal és a játékkal is. A döntőben nem jól kell játszani, hanem nyerni kell, és ezt teljesítették" – mondta a szakember. Beszélt arról is, hogy a KSI-ben különleges helyzetben vannak a fiatal pólósok, mert a kevés ifista miatt gyakran serdülőkkel egészítik ki az ifjúsági vagy akár a felnőtt OB I-ben szereplő csapatot.

"Ez nagy előny abból a szempontból, hogy tapasztalatot ad és kondíciót javít, mert gyorsabban kell gondolkozni, gyorsabban kell dönteni, gyorsabban kell csinálni mindent, ugyanakkor van egy hátulütője, hogy irdatlan mennyiségű mérkőzést kell játszaniuk, és elsősorban fejben elfáradnak. A tehetséges játékosok ezzel a veszéllyel szembesülnek, hogy rengeteget kell játszaniuk, és kiégnek. De talán sikerült ezt jól kezelni, és a tehetséges, ügyes játékosaink azért többé-kevésbé jól teljesítettek ezen a bajnoki rájátszáson" – mondta Keszthelyi Tibor.

Nyitókép: waterpolo.hu