Bemutatjuk a miami F1-es pályát - pilótaülésből!

2022-ben már a program része lesz a Miami Nagydíj a Formula-1-ben, a pályát tervező cég pedig egy fedélzeti kamerás képből mutatta meg a különleges pályát, amely majdnem 5,5 kilométeres, vagyis igen hosszúnak számít.

A pálya 10 éves szerződést "kapott". A Miami Dolphins amerikaifutball-csapat Hard Rock-stadionja köré építették, utcai pálya. Több tucat vonalvezetést kipróbáltak, mire rögzült az útvonal, 19 kanyarral.

A csíkot először Miami belvárosába álmodták meg, de ez a helyi lakosság ellenállásába ütközött - írja a GPhírek.

Egy kör átlagsebessége 223 km/h lehet majd, a leggyorsabb helyen a várakozások szerint akár a 320 km/h is elérhető.

A pálya a stadion tetejéről teljesen látható.

És akkor jöjjön a bemutató, amelyet már több tízezren láttak:

