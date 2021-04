Kisorsolják, kik mehetnek be egy sporteseményre a jegytulajdonosok közül

Sorsolás útján határozza meg a sportági világszövetség (FIBA), hogy kik tekinthetik meg a helyszínen a 3x3-as kosárlabda-válogatottak grazi olimpiai selejtező tornáját, amely az utolsó előtti lesz a tokiói játékokra kvalifikáló sorozatban.

Az insidethegames.biz beszámolója szerint a jegyelosztás új formátumáról a koronavírus-járvány jelentette veszélyhelyzetre tekintettel, a "Covid-19 biztonsági protokollal összhangban" állapodott meg a FIBA az osztrák szövetséggel, amely május 26. és 30. között bonyolítja le a tornát.

A nézők lottórendszerben történő kiválasztását már megkezdték, az egy-egy rendezvénynapra szóló belépők nyerteseit minden számhúzás után tájékoztatják a sorsolás eredményéről.

A Graz főterén zajló kosaras eseményen, ahol négy játéktéren bonyolítják le a mérkőzéseket, a meccsnézésre jogosult szurkolókat nyolc-nyolc fős csoportokra osztják el. Egymástól is kellő távolságban helyezik el a szeparált asztaloknál ülő drukkereket, akik a helyhez kötöttség körülményei között ételt és italt okostelefonos alkalmazáson keresztül rendelhetnek - írta a portál.

Az ausztriai selejtezőről három férfi és három női csapat jut ki a tavalyról idén nyárra halasztott olimpiára. A grazi tornán 20-20 nemzeti együttes vesz részt, a női mezőnyben ott lesz a magyar csapat is. Utána már csak egy hasonló torna lesz, június 4. és 6. között, Debrecenben, ahol az utolsó kvóták szerezhetők meg az ötkarikás játékokra. A debreceni pótselejtezőn a férfiaknál és a nőknél is hat-hat gárda verseng, a magyar férfi és - ha Ausztriában nem szerez kvótát - a női együttes is szerepel majd.

A 3x3-as kosaras szakág Tokióban kap először helyet az olimpiai programban, s a japán fővárosban mindkét nemnél 8-8 csapat lehet ott a debütáláson.

Nyitókép: Pexels.com/Markus Spiske