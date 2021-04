Csak kacskaringós úton juthatnak ki a maratonfutók az olimpiára

A koronavírus-járvány a maratonfutók életét is nagyban megnehezítette, mert egyrészt lényegesen kevesebb versenyt rendeznek, másrészt most már a profiknak is maguknak kell állniuk a költségeiket. Ráadásul az olimpiai szint 2 óra 29 perc 30 másodpercre szigorodott – mondta az InfoRádiónak Erdélyi Zsófia, akinek a tokiói lenne a harmadik olimpiája.

Jóllehet, március 7-én, az országos bajnokságon épp elindulhatott és meg is nyerte Debrecenben – ez volt az első aranya az olimpikonnak –, de egy évvel ezelőtt sorra törölték a viadalokat, viszonylag hirtelen is mondták le őket.

"Így

nem lesz könnyű a kvótaszerzés, szinte lehetetlen

a maratonfutóknak, eddig úgy volt, hogy majdnem minden hétvégén volt egy verseny valahol a világban, tömegverseny részeként. Viszont most, hogy nem lehet tömegversenyeket rendezni, eltűntek a lehetőségek" – közölte.

A szervezők közben igyekeznek idomulni ehhez a helyzethez, és rendeznek úgynevezett elitversenyeket, ilyen volt a debreceni magyar bajnokság is és még egy viadal Drezdában, ahová viszont most

a kiutazás, a szállás és az ellátás költségét is elő kellett teremtenie.

"Régebben, amikor tömegsporteseményekről volt szó, a profi sportolók költségei kijöttek a szervezés költségvetéséből" – világított rá Erdélyi Zsófia.

A sportoló lát még a tokiói kijutásra lehetőséget a szintidőn kívül is, ami 2016-ra még 2 óra 42 perc volt: pontokat gyűjthet.

"De ez kockázatos játék – ecsetelte –, mert úgy áll össze a Rióban 160, most 80 fős mezőny, hogy aki szintet fut, automatikusan utazhat, a maradék 40-et a ranglistából töltik fel."

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga