Eb: az MLSZ kitartana a házigazda szerep mellett

A Magyar Labdarúgó-szövetség számára egyáltalán nem volt meglepő Aleksander Ceferin azon nyilatkozata, miszerint a rendező városoknak mindenképp garantálniuk kell azt, hogy nézők legyenek a stadionokban, ha és amennyiben maradni akarnak rendezők – mondta az InfoRádiónak az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő. Annál is inkább, hiszen a hazai szövetség és a szervezők napi kapcsolatban állnak az UEFA-val, így már korábban is kaptak arra vonatkozó jelzéseket, hogy az eredeti időpontban, az eredeti tervek szerint kívánják levezényelni a labdarúgó-Európa-bajnokságot, ami a június 11-e és a július 11-e közötti időszakot jelenti.

Vagyis az UEFA mindenképp nézők előtt szeretné tudni a torna valamennyi összecsapását, beleértve a budapestieket is, így a rendező országoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy tudják-e garantálni a járványügyi helyzetre tekintettel, hogy lehetnek nézők a stadionokban – nyomatékosította Sipos Jenő –, erre április 7-ig adott határidőt az Európai Labdarúgó-szövetség. A szakember jelezte, az MLSZ továbbra is házigazdája szeretne lenni a kontinensviadalnak, így a jelzett dátumig, megvizsgálva a helyzetet a járványügyi hatóság szakembereivel, kormányzati szakemberekkel és mindenkivel, aki érintett lehet a dologban, eljuttatják majd a maguk álláspontját az UEFA-nak, hogy milyen feltételek mellett mehetnek nézők a budapesti mérkőzésekre.

Sipos Jenő meglátása szerint lehet felelősségteljes válasszal szolgálni április 7-ig, de ehhez fontos a szakemberek véleményének meghallgatása, hiszen a szervezés szempontjából nagyon fontos, hogy kikre lehet számítani és kikre nem az adott időszakban. Ennek függvényében más-más forgatókönyvek is felmerülhetnek, ha valamely országok vagy városok nem tudják vagy nem akarják vállalni a szervezési lehetőséget. A szóvivő ugyanakkor korainak tartotta az InfoRádió azon kérdését megválaszolni, hogy ha netán több rendező is kihátrál, Magyarország kész lenne több Eb-mérkőzést is megrendezni. „Ha úgy alakulna, nem tartom kizártnak, de még nem tart itt ez a kérdés” – fogalmazott.

Ahogyan az a kérdés sem aktuális egyelőre, hogy a stadionokba csak az adott ország lakói mehetnének-e vagy más országokéi is, tehát például hogy a magyar–portugál összecsapásra portugál nézők is érkezhetnének. A szóvivő azt mondta, ezzel kapcsolatban is több forgatókönyv lehetséges.

Sportközgazdász: az UEFA-nak fontos a profit

A labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése üzleti kérdés is, így érthető, hogy UEFA nem akarja, hogy a mérkőzéseket nézők nélkül rendezzék – mondta az Inforádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász. Hozzátette, azok a városok lehetnek veszélyben, ahol az Eb alatt még tombolni fog a járvány, illetve ahol a társadalom kisebb kockázatot képes elviselni.

A sportközgazdász úgy látja, az UEFA már jó ideje üzleti vállalkozás, így teljesen természetes, hogy igyekszik biztosítani a bevételét, vagy mondhatjuk akár azt is, hogy a profitot. Szerint minden házigazda számára presztízs az Eb-mérkőzések megrendezése, de sok múlik a járványhelyzeten, azon, milyen erősek a civil mozgalmak, illetve a döntéshozók mekkora kockázatot hajlandók elviselni.

Dénes Ferenc biztos abban, hogy

az MLSZ és a magyar kormányzat bölcs döntést hoz majd, nem kockáztatják a magyarok egészségét,

a szurkolóknak pedig, ha biztonságosak körülmények, az lesz a legfontosabb, hogy minél többen bemehessenek a Puskás Arénába a portugálok és a franciák elleni mérkőzésre. A sportközgazdász szerint észszerű döntés, hogy adott esetben olyan mérkőzéseket is megrendezzünk, amelyeken nem játszik a magyar válogatott. Ha előáll ilyen helyzet, akárki játszik majd Budapesten, biztos benne, hogy minden jegy el fog kell.

