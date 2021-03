Duplán új szerepben – Márton Anita a császármetszése után már az olimpiára készül

Mint az atléta elmondta, Luca lánya jól alszik és eszik, sokat mosolyog, négy-öt órákat, olykor hatot is alszik egyhuzamban éjszaka. Amikor napközben a baba alszik, akkor igyekszik ő is, így nem érzi magát nagyon fáradtnak.

Császármetszéssel született Luca, ezért édesanyjának különösen óvatosan kell hozzáfognia a visszatéréshez. Egyelőre szépen és gyorsan gyógyul a sebe, és az apróbb mozgásokat gyógytornász útmutatása szerint már elkezdte otthon. Abban bízik, hogy március második felében elkezdheti az edzéseket.

Előbb az erejét szeretné majd visszanyerni, aztán jöhet a technika,

várhatóan júniusban kezd el újra versenyezni.

Az olimpiai szintje megvan, ha minden rendben megy, ott lehet Tokióban a játékokon.

Időközben a Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztályának vezetője lett, nagy örömmel fogadta el ezt a felkérést.

„Abban a húsz évben, amit az atlétikában eltöltöttem, nagyon sokat kaptam a sportágtól. Szegeden élek, az SZVSE volt a nevelőegyesületem, örülök, ha visszaadhatok valamit a többi atlétának, illetve az egyesületnek, amelyik elindított a pályán” – mondta Magyarország egyetlen – fedett pályás – világbajnok atlétája.

Márton Anita azt mondta, mindig is szerette magát túlvállalni, szereti a kihívásokat és az irodai munkát is, kap segítséget új szerepkörében, bízik benne, hogy itt is helyt tud állni.

