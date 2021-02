Paralimpiai sportközpont létesül Csepelen

A z elhatározást megörökítő márványtáblát leplezett le Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke a Csepel SC csarnokában, a Bajnokok termében Németh Szilárddal, a Kozma István Birkózó Akadémia alapítójával együtt hétfőn, a Magyar Parasport Napján.

Szabó László az ünnepség keretében megköszönte a kormánynak, hogy egy kormányrendelettel 43 százalékkal megemelte a parasportolók paralimpiai jutalmát.

"Soha ilyen mértékű anyagi elismerésben nem részesültek még a magyar parasportolók, amit ezúton is köszönünk a kormánynak" - hangsúlyozta az MPB elnöke, aki kifejtette, hogy a döntés értelmében 25 millió forintot kap majd a paralimpián aranyérmes sportoló, de az első nyolcban végzettek is megemelt anyagi elismerésben részesülnek, és ez vonatkozik a Szervátültetettek Világjátékán, a Siketlimpián és a Speciális Olimpia Világjátékokon résztvevő sportolókra is.

"Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, vesztesnek lenni" - Németh Szilárd szerint ez a gondolat vezérelte őket abban, amikor arról döntöttek, hogy a Csepel SC sportlétesítményeiben mindenféleképpen helyet kell adniuk a magyar parasportnak is.

A Kozma István Birkózó Akadémia alapítója szerint a sport nemzeti ügyként, stratégiai ágazatként kezelésének konkrét megvalósítását jelentik a mostanihoz hasonló döntések. Németh Szilárd kiemelte, Csepelen be fogják bizonyítani, hogy ha a fogyatékkal élő sportemberek esélyt kapnak, vannak megfelelő létesítmények és edzők is, akkor pezsgő sportélet alakulhat ki, és az mindenki számára csak jó lehet. Ezáltal a fogyatékkal élő emberek is kiteljesedhetek és lehetőségük lesz arra, hogy teljes életet éljenek.

Németh Szilárd novemberben jelentette be, hogy csepeli tulajdonban alakulhat újjá az ország egyik legeredményesebb klubja, a Csepel Sport Club, miután a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány visszavásárolta a Csepel SC Alapítványt az Indotek Grouptól.

Szabó László elmondása szerint az új csarnok a parasport teljes spektrumát kiszolgálja majd, de multifunkcionális lesz, és nemcsak a parasportolók használhatják.

A tervek szerint még idén sor kerülhet az alapkő letételére.

A rendezvény végén Szabó László és Németh Szilárd a csörgőlabda válogatott szövetségi kapitánya és egyik játékosa jelenlétében leleplezte a márványtáblát.

"A lehetetlen nem létezik" - Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a kormány nevében köszöntötte hétfőn a parasportolókat a Magyar Parasport Napja (MPN) alkalmából.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor