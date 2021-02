Nagy László elmondta, van-e edzőkérdés Veszprémben

A januári, egyiptomi kézilabda-világbajnokság után egyelőre nincs csúcsformában a Telekom Veszprém, a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona ellen mindkét párharcát simán elveszítette, és pontot vesztett a magyar bajnokságban is a Csurgó otthonában.

"Talán nem az élete legjobb formájában van a csapat, de bízom benne, ha nem is könnyen, de a Celjét legyőzi. Tudjuk a meccs jelentőségét, ennek ismeretében lépnek a fiúk pályára" – mondta a csütörtök esti, újabb BL-mérkőzés előtt Nagy László, a klub sportigazgatója. A formahanyatlás okaként jelezte, a világbajnokság sokat kivett a játékosokból, de erre nem hivatkozhatnak, hiszen ez az összes élgárdát negatívan érinti.

Azt is hangsúlyozta, hogy noha az európai szövetség úgy döntött, hogy a sok elmaradt meccs miatt a csoportkörből minden csapat továbbjut majd a nyolcaddöntőbe, nem lazítanak. "Egy ilyen szintű csapatnak minden mérkőzés fontos, mindig a következőre koncentrálunk. Minden meccset szeretnénk megnyerni, nincs taktikázás, az a taktika, hogy győztesen hagyjuk el a pályát minden egyes mérkőzésen" – mondta Nagy László.

Arra a kérdésre is válaszolt, hogy az utóbbi hetek gyengébb eredményei után felvetődik-e David Davis vezetőedző esetleges leváltása.

"Nem hinném, a részemről biztos nem, és én vagyok a felelős a szakmáért a klubnál. Edzőkérdés nem merülhet fel, a játékosoknak kell jobb teljesítményt nyújtaniuk. Fel vannak készítve fizikailag, mentálisan, taktikailag, el kell végezni a munkát a pályán, ezt az edző nem tudja megtenni helyettük" – mondta a korábbi kiváló jobbátlövő.

A Barcelona elleni vereségek után sem változott a Veszprém célja a BL-ben: be akar jutni a Final Fourba, és ha már ott van, végre meg is nyerné. "Ehhez a csapat és az edző minden támogatást megkap. Bízunk továbbra is bennük, ez nem kérdés" – mondta a klubigazgató.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta