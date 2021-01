Ezért volt döbbenetes, ami az Old Traffordon történt

Az Álmok Színházában a mostani idényben kevésbé megy a Unitednek, mint idegenben. Tíz hazai bajnokiból négyet elveszített, a Sir Alex Ferguson távozását követő első idény óta egyszer sem kapott ki ilyen sokszor, a teljes idényben. (Akkor hetet számlált, hatot David Moyesszal, egyet pedig a beugró Ryan Giggsszel.)

A rossz sorozat már tulajdonképpen nyáron, a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított idény hajrájában elkezdődött, júliusban a Southampton és a West Ham United ellen sem nyertek a Vörös Ördögök. Utána, szeptemberben, kikaptak a Crystal Palace-tól (1-3), aztán a korábbi MU-menedzser, José Mourinho Tottenhamétől (1-6!), nem bírtak a Chelsea-vel (0-0) és kikaptak az Arsenaltól is (0-1).

Mindazonáltasl november vége óta úgy festett, vége a rossz időknek. A West Bromwich elleni 1-0 után a Manchester City elleni 0-0 már csak azért sem számított nagyon rossz eredménynek, mert a városi derbiken az utóbbi időben mindig az aktuális vendégcsapat sikeresebb. Ráadásul a Leeds United (6-2), a Wolverhampton (1-0) és az Aston Villa (2-1) ellen is csak győzelem született. Más kérdés, hogy utóbbi kettőt tekintve odailleszthetünk egy plusz jelzőt: nagyon szerencsés győzelem.

Január elsején verte meg a Manchester United a Villát, azóta szerdán játszott először Premier League-mérkőzést az Old Traffordon. A Sheffield cseppet sem tűnt félelmetes ellenfélnek, 2020-as őszi bajnoki mérkőzésein mindössze két pontot szerzett, nyeretlen (!) maradt. Csak a Fulham és a Brighton ellen szerzett egy-egy pontot. Bő két hete, a Newcastle ellen tört meg a rossz sorozat (1-0), éppen húsz PL-meccs után nyertek ismét a „Pengék” (Blades). Utána a Tottenham viszonylag simán megverte őket, így aztán az Old Traffordon sem számíthattak sok jóra. Vendégként tavaly február óta nem tudtak nyerni az angol élvonalban.

Mostanáig. Kean Bryan a 23. percben megszerezte a vezetést, a szünetig nem változott az állás. A második félidőben Harry Maguire – első, az Old Traffordon szerzett bajnoki góljával – kiegyenlített. Megint csak érdemes ránézni a statisztikákra: 2019 decembere óta nem tudott a Sheffield United két gólt szerezni egy idegenbeli bajnokin.

Most ez a rossz széria is megszakadt, miután Oliver Burke labdája a kapuba jutott. A Sheffield United a Premier League történetének első játéknapja, 1992. augusztus 15. óta először verte meg, bármilyen helyszínen, bármilyen sorozatban a Manchester Unitedet. Kicsit Yorkshire diadala is volt ez a siker: a régióba tartozó csapat a PL megalakítása óta korábban mindössze kétszer nyert az Old Traffordon: a York City a Ligakupában 1996-ban, a Leeds United pedig 2010-ben az FA-kupában. Következésképpen: ez az első bajnoki győzelem, amelyet a Premier League-ben yorkshire-i csapat aratni tudott!

A Manchester United megbotlott, de nincs bajban, igaz, a vesztett pontokat tekintve a hátránya négy pontra nőtt a listavezető Cityvel szemben.

Az idegenbeli mérlege továbbra is félelmetes, az elmúlt 365 napban 17 bajnoki meccsen veretlen maradt, a 2020–2021-es bajnokságban tíz mérkőzéséből nyolcat megnyert, csak az Anfield Roadon a Liverpool, illetve előtte a King Power Stadiumban a Leicester ellen játszott döntetlent.

Akár az első bajnoki cím sem elérhetetlen (2013 óta nem ért el ilyen sikert a csapat, ilyesfajta, legalább hétéves szünetre Sir Alex első bajnoki címe óta nem volt példa), de ehhez javítani kell a hazai mérlegen, s jobban kell szerepelni a közvetlen riválisok ellen.

A folytatásban a Manchester United még ellátogat az Arsenalhoz (rögtön most szombaton), a Chelsea-hez, a Manchester Cityhez, a Tottenhamhoz, a Leeds Unitedhez, az Aston Villához és a Wolverhamptonhoz is.

Nyitókép: MTI/EPA/AP/Dave Thompson