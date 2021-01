Albert Flórián unokája a Fradiban ontja a gólokat

A 17 éves Szabados Márton, Albert Flórián unokája a Ferencváros korosztályos, valamint NB I B-s kézilabdacsapatának balszélsője.

„Kiskoromban rengeteget játszottam vele, szinte mindennap együtt fociztunk. De – sajnos – nem ment annyira jól a játék, gyakran mondta is, hogy nekem fordítva vannak berakva a lábaim... Azt is kérte, csak kapuba ne álljak... Márpedig rövid ideig még kapus is voltam, igaz, már a kézilabdában” – mondta a Blikknek nagyapjáról, az egyetlen magyar aranylabdás futballistáról.

Bár édesapja, Szabados György is élvonalbeli futballista volt, a kézilabdához való érzéket is örökölhette a családból: édesanyja, Albert Magdolna az Építőkben szerepelt.

Márton a Honvédben kezdett el kézilabdázni még hétévesen, mert ez volt közelebb az otthonhoz, de már négy éve az FTC sportolója. Nagyszerűen érzi magát, jó kezekben van, családias a légkör.

„Jó helyen van, a klubnál minden adott a fejlődéséhez, ő pedig rengeteget dolgozik.

Sajnálom, hogy az édesapám ezt nem érhette meg, biztos vagyok benne, hogy büszke lenne rá” – mondta az anya.

A 190 centis, 75 kilós Márton mindent megtesz, hogy fejlődjön, heti hét edzése van, emellett hétvégenként két mérkőzése is. Bízik abban, hogy komoly karriert tud befutni. Célja, hogy bemutatkozzon az NB I-ben és a válogatottban is, de tudja, ehhez még sok munkára van szükség.

Nyitókép: Pixabay