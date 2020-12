Dalban búcsúzott Sebastian Vettel a Ferraritól – videó

Hat szezon, 118 futam, 55 dobogós helyezés – köztük 14 győzelem – és 12 első rajthelyes indulás után Sebastian Vettel távozik a Ferraritól. A legjobb ferraris éveiben, 2017-ben és 2018-ban is második lett a pontversenyben. A négyszeres világbajnok dallal búcsúzott a maranellói istállótól, amihez az egyik leghíresebb olasz szám szövegét, az Azzurróét költötte át – írja a hvg.hu.

Jövőre az Aston Martin névre válto Racing Pointnál versenyez majd a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon csak a 14. helyen végző német pilóta, aki az idényben csupán 33 pontot szerzett, így a 13. helyen zárt.

A futam után sört osztott a csapattagoknak, majd elbúcsúzott csapattársától, Charles Leclerc-től is, akivel sisakot cseréltek. A sajátján azt üzente a fiatal monacóinak, hogy ő a legtehetségesebb versenyző, akivel F1-es pályafutása 15 éve alatt találkozott. „Ne vesztegesd el. De bármit is csinálsz, tedd örömmel, és mosolyogj. Köszönök mindent.”

"To Charles, you are the most talented driver I came across in 15 years of F1. Don't waste it. But be sure whatever you do to be happy and smile. Thanks for everything!"



- Sebastian Vettel ❤️



