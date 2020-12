Kinyitották az olimpiai kaput

Ebben az időszakban a márciusi lengyelországi fedettpályás Európa-bajnokságra készül a magyar válogatott atléták nagyobb része, emellett többen fókuszálnak a tokiói olimpiára, illetve arra, hogy kiharcolják a részvételt - adott helyzetjelentést az InfoRádiónak Gyulai Miklós, a magyar szövetség elnöke.

"December 1-jétől megnyílt a lehetőség az olimpiai kvalifikációra, ami

jó hír az olimpia elmaradása miatti aggodalmakkal kapcsolatban; ezek a hangok el fognak halkulni, a versenyzők pedig megnyugodhatnak,

mert van miért dolgozniuk a következő időszakban.

Szerinte a 2020-as szezonban egy kicsit mindenki le tudott ülni azok után, hogy az összesűrűsödött versenyprogramot "lehozta", itthon is megvolt a lehetőség arra, hogy aki az előző felkészülési időszakban edzett, produkálhasson is.

"Nem nagyon utaztak, itthon versenyeztek és pihenhettek is a sportolók, nem volt stressz" - mondta a szakember, aki szerint ez hozzájárulhat a következő hat hónap reménybeli sikereihez.

Most azonban új félév jön: 2021 márciusában fedettpályás Eb-vel, majd másfél héttel később világbajnoksággal.

"Mindkét versenyre nem fog minden válogatott atléta elutazni, de arról mindenki egyedileg dönt, hogy mit bír. Az atlétika egyéni sportág, a fontos elhatározásokat a versenyzőkre, edzőikre bízzuk. Ha tippelnem kéne, a fedett Eb-re készülnek leginkább, közelebb is van helyileg" - utalt arra, hogy a vb Nancsingban (Kína), az Eb viszont Torunban, Lengyelországban lesz.

A versenynaptár ITT található.

Ezzel kapcsolatban elmondta: olyan versenyeket akarnak rendezni, hogy az új kvalifikációs rendszer szerint is minél többen ki tudják harcolni az olimpiai részvételt. Ez azt jelenti, hogy olyan kategorizálású versenyeket kell rendezni – és erre megvan a lehetőség –, amiben az eredmény és az elért helyezés is magas pontszámot ad. Ez segíthet azoknak a versenyzőknek, akik most még a részvételi küszöb alatt vagy fölött billegnek, hogy mielőbb biztosíthassák a helyüket az olimpián.

A Gyulai Miklóssal (Magyar Atlétikai Szövetség) készült interjút és egyéb érdekességeket is hallhatja péntek este fél 8 után az InfoRádió Ötkarika című magazinműsorában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt