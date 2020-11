Igen érdekes dolgok történnek Lewis Hamiltonék háta mögött

A McLaren került a legjobb helyzetbe a Forma-1-es konstruktőri tabella harmadik helyéért zajló harcban, miután pilótái a negyedik és az ötödik helyen zárták a Lewis Hamilton - idei tizenegyedik - sikerével végződött Bahreini Nagydíjat.

Az üldözők közül a legjobb helyzetben - mint Vámosi Péter, a Racingline.hu szakportál főszerkesztője az InfoRádiónak elmondta - a mercedeses csapattárs finn, Valtteri Bottas lenne, ha autója nem szenvedett volna ezúttal lassúdefektes sérülést a futam elején, miközben a már idén is világbajnok Hamilton akár a 100. edzéselsőséget is besöpörheti az évadból hátra lévő két futam során.

"Hogy ennyire különleges körülmények között is, ha esik, ha fúj, ha éjszaka, ha nappal, ha hideg, ha meleg, ő a legjobb, mindenképpen elismerendő" - magasztalta Lewis Hamiltont.

Bahrein győztesei még a dobogó második és harmadik helyét is elfoglaló Red Bull-pilóták, Max Verstappen és Alexander Albon, amit Sergio Perez számukra szerencsés kiesése tett lehetővé.

"Kifejezetten érdekes volt Alexander Albon esete, akinek az üléséért már többen is bejelentkeztek, például Sergio Perez is készült egy nagy bejelentéssel hétfő estére, aminek tartalmáról nem tudunk többet."

A McLaren-hullámvasutat pedig így írta le Vámosi Péter:

"Egy olyan évet tudhat magának, hogy nagyon jól kezdett, aztán kicsit elrontotta, fejére nőtt a Racing Point és a Renault is, de most az ő betlijeikből is építkezve biztosíthatják be a harmadik helyet."

Ezek között volt járványügyi érintettség például Sergio Pereznél, Esteban Ocon "nem mindig meggyőző", közben viszont a McLaren párosába nehéz "belekötni".

"Nagyon közel van egymáshoz Lando Norris és Carlos Sainz, a pontversenyben is egy egység választja el őket egymástól, míg Ocon csapattársa, Daniel Ricciardo viszi a hátán a dolgokat. A Racing Pointnál pedig tényleg az az izgalmas, hogy elviekben akár a második technológiájú is lehetne a Forma-1-ben, de egyszerűen vannak még csapathibák, versenyzői hibák, szerencsétlenségek, így folyamatosan veszítenek pontokat. Aston Martin néven Sebastian Vettellel kiegészülve pár hónapjuk van, hogy összeszedjék magukat" - fejtegette Vámosi Péter.

A konstruktőri verseny állása két futammal az év vége előtt:

1. Mercedes (már bajnok) 533 pont

2. Red Bull (már második) 274 pont

3. McLaren 171 pont

4. Racing Point 154 pont

5. Renault 144 pont

6. Ferrari 131 pont

...

Egy csapat egy futamon szerzett pontszámai a két versenyző pontszámainak összegéből adódnak. A futamgyőztes 25 pontot kap, de még a 10. helyezett is kap 2-t, a verseny leggyorsabb körét megfutó pilóta pedig egy pontot még eltehet.

