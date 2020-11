Király Gábor a magyar–izlandi előtt: a csapategység küzd a fizikai erő ellen

Éppen öt évvel ezelőtt győzött 1–0-ra a magyar labdarúgó-válogatott Norvégia ellen az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén idegenben. Akkor két győzelemmel ki is jutott a kontinenstornára a magyar együttes. Csütörtök este a Puskás Arénában, Izland ellen csak egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.

A korábbi, 108-szoros magyar válogatott kapus, Király Gábor szerint mindenképpen szükség lesz vezéregyéniségekre a 20 óra 45 perckor kezdődő találkozón.

"A magyar válogatott csapategységben jobb, lehet, hogy fizikailag Izland erőteljesebb. De a csapategység is erő. Ezt a csapat vezetése és a játékosok is érzik"

– vélekedett a kapuslegenda.

Hogy mekkora hátrányt jelent a koronavírusos Marco Rossi hiánya, illetve a zárt kapu, arról azt mondta, itt a cél a lényeg, tovább kell jutni, mindegy, milyen közegben.

"A stáb és a csapat is fel van készítve bizonyos szituációkra, stratégiai elemekre, ezek működhetnek. Bízom benne, hogy jó kommunikáció lesz a vezetők között, Marco Rossinak pedig lesz képviselője a pálya szélén" - sorolta.

Vezéregyéniség lehet szerinte akár a csatár Szalai Ádám, de olyanok is, akik fiatalabbak nála.

"Az egyéni húzások is nagyon fontosak lehetnek, és egyet mindenkinek tudnia kell:

nincs még egy ilyen mérkőzés, nincs visszavágó.

Most kell mindent beleadni."

Eszébe jut a Norvégia elleni pótselejtező is: "Lehet előtte és utána is valaki esélyes, ha azon az estén rosszabbul teljesít. Nagy nyomás volt akkor is a csapaton, de a norvégon is. Ráadásul éppen akkor halt meg kapuskollégám, Fülöp Márton, amit szintén félre kellett tenni akkor. A srácoknak most teljesen pozitív érzésekkel kell eltöltődni, nem lehet más, csak a győzelem".

