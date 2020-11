Így üzentek a magyar szurkolók az Izland elleni sorsdöntő csata előtt

Az év legfontosabb mérkőzését vívja 20.45 órától a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában. Az Izland elleni mérkőzés tétje óriási: a győztes ott lehet a jövő évre halasztott Európa-bajnokságon, amelynek ráadásul az eredeti tervek szerint házigazdája lenne Budapest is.

Mivel Marco Rossi csapata az Eb-selejtezőn nem tudta kivívni a részvétel jogát, elvileg tavasszal pótvizsgázott volna, de a koronavírus-járvány miatt nemcsak az Eb-t, hanem a pótkvalifikációt is elnapolták. A válogatott a Nemzetek Ligája-helyezése alapján előbb Bulgáriával csatázott, és nyert is Szófiában, most pedig Izland ellen kell nyernie. Eddig mellette állt a magyar szurkolótábor is, az esti meccsre is elkelt az össze jegy, de a szigorított járványügyi intézkedések miatt végül zárt kapuk mögött kell megrendezni a találkozót.

A meccs előtt a Carpathian Brigade ’09 nevű szurkolói csoport mégsem hagyja magára kedvenceit, akiknek a közösségi médiában üzent – írja a hirado.hu. Mint kiderült,

a drukkerek is nagyon készültek, több elemből álló látványos koreográfiát mutattak volna be a stadionban, de az élet ismét közbeszólt.

"A zárt kapus döntésnek köszönhetően ahogy az életünk, úgy vele együtt a mi forgatókönyvünk is változott; a harc újra kizárólag a pályára és persze a hétköznapokra összpontosul most. Az arcokra néma csend ült, a fejekben gondolatok kavarognak győztes meccsekről, közös ünneplésről és arról ábrándozva, hamarosan a világ visszakerül a rendes kerékvágásába. Szurkolói énünknek ellentmondani nem lehet, csakúgy, mint felelősségtudatunknak. Most, az első és legfontosabb, az emberi élet és az egészség megőrzése" – írják a szurkolók.

Mint fogalmaznak, a több tízezer fanatikus legnagyobb kívánsága, hogy ismét világeseményen láthassa a válogatottat, egy olyan tornán, melyet az egész világ figyelemmel kísér, ahol olyan hangorkánnal zenghet a „Ria-Ria Hungária!”, hogy abba a föld is beleremeg.

"Ezt az utolsó, óriási csatát most nélkülünk kell megvívnotok. Viszont higgyétek el, és gondoljatok rá mindvégig, hogy lélekben mi ott leszünk veletek. Adjátok meg ismét azt az örömet a nemzetnek, hogy mindenáron kiharcoljátok az Európa-bajnokságra való kijutást!" – áll a posztban.

