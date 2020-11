Dárdai Pál elmondta, merre tart szerinte a magyar futball és Izland ellen kikben bízik

Egy évnyi pihenő után állt ismét munkába a Hertha BSC utánpótlásában Dárdai Pál, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya – írja a pmfc.hu a Pécsről származó edzővel Berlinben készített interjúja elé.

Dárdai Pál 2019 nyaráig irányította a Hertha első csapatát, utána egy évig nem dolgozott, most az U16-os együttest vezeti. Azt mondja, több okból is erre a csapatra esett a választása:

"Például, mert Bence fiam is itt játszik, én meg úgy voltam vele, ha már átadom a tudást, akkor mégis kinek adhatnám át, ha nem neki? Mondjuk nincsen könnyű dolga, 15 évesen az egyel idősebbek között játszik. Arról nem is beszélve, hogy Németországban az U17 és az U19 a kiemelt korosztály, az U16-os nem. Ez azt jelenti, hogy mi U17-es csapatok ellen játszunk, ami ebben a korban nem egyszerű, hiszen itt elég komoly különbségek vannak egy-egy korosztály között, szimplán csak a biológiai korban is. Nem túlzás, néha fizikailag képtelenség felvenni az egy évvel idősebbekkel a versenyt. Nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak."

Dárdai Pál szerint munkával lehet áthidalni a fizikai hátrányt.

"Az elején láttam a fiúkon, hogy féltek a nagyobbak ellen – mondta Dárdai. – Persze, hiszen amikor nekik, a kis 50 kilójukkal taposnak oda a lábfejükre egyet a kinézetre szinte felnőtt ellenfelek, az azért tud fájni. De nincs más esély, mint edzeni, rengeteget találkozni a labdával, belemenni a test-test elleni párharcokba.

Mondom is nekik, nem kell félni, nem fognak eltörni."

Azért ez más szint, mint a válogatott és a Bundesliga. "Én akartam – reagált a felvetésre. – Megjegyzem, időben még többet is vesz el, hiszen szigorúan felépített heti rend szerint dolgozunk, szinte nincs is szabadnap. Ugyanakkor ez a munka, az U16 mellett stressz nélküli. Nem hiányzik az már nekem, nincs szükségem arra, hogy olyasmikről kelljen beszélnem a médiában, amiről nem is kellene, hogy beszéljek. Van egy negatív hozzáállása a sajtónak, ami nekem cseppet sem hiányzik. Jól érzem magam. Amúgy sem vagyok celeb, hogy folyton szerepelnem kelljen."

Kifejtette: másodikak a bajnokságban. Van néhány vereségük, de jellemzően olyan csapatok ellen, amelyek lefutnak minket, mert már gyorsabbak, az életkori sajátosságok itt mutatkoznak meg.

Bence fiáról elmondta a korábbi középpályás, hogy

"ő a lentebbi korosztályban rengeteg gólt lőtt, nagyon érzi a kaput, ezt a nagypapájától örökölhette.

Csatár lesz, de nálunk a támadók mögött, amolyan 10-es pozícióban játszik. Kicsi még, nem tehetem előre a nagy védők közé. Hátrébb jó labdákat tud adni a társaknak. Aztán ha baj van, és nagyon kellene a gól, még mindig előre tolhatom."

Az interjúban szó esett a közelgő Izland elleni, budapesti Európa-bajnoki pótselejtezőről is. Dárdai Pál nemcsak optimista, de úgy látja, jó irányba indult el a magyar futball, és fontos, hogy már vannak modern stadionjaink: "A védelemben Orbán, a kapuban Gulácsi jó alap. Ők a legmagasabb szinten bizonyítanak, rendkívül magas a stressztűrő képességük.

Nagy sanszot látok arra, hogy meglegyen a kijutás.

Az, hogy a Fradi ott van a BL csoportkörében, hogy kicsin múlt a Vidi El-főtáblája, és az, hogy most a válogatott is jó eséllyel léphet pályára az Eb-re jutásért, azt mutatja, jó irányba haladunk. Ehhez szükség volt arra, hogy az utóbbi években rengeteget fejlődött az infrastruktúra. Aki azt mondja, nem kellettek a stadionok, az téved. Ha a »körítés« rendben van, lehet a szakmára koncentrálni, és annak idővel meglesz az eredménye. Ezt látjuk most! Igenis, irigykedjenek csak ránk nyugodtan azok, akiknek nincsenek ilyen stadionjaik."

Nyitókép: DAVID HECKER