MLSZ: kiküldhetik a stadionból a rendezők azt, aki vét a járványügyi szabályok ellen

Közös érdek, hogy a jövőben is nézők előtt rendezhessék meg a bajnoki és kupamérkőzéseket, valamint a válogatott találkozókat. Ehhez viszont a szurkolóknak is be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat, beleértve a szigorú maszkhasználatot is - nyilatkozott az InfoRádiónak Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője.

Az MLSZ most is felhívja a sportegyesületek figyelmét a járványügyi előírások betartására és betartatására. Nagyon fontos, hogy a játékosok, a stábtagok, a csapatok és a szurkolók egyaránt az előírásoknak megfelelően járjanak el, szurkolók esetében a távolságtartást és a maszkviselést is ideértve - rögzítette Sipos Jenő.

Külön kérte a mérkőzésrendezőket, hogy

figyelmeztessék a szabályszegő drukkereket, hogy ha nem tartják be az előírásokat, további szankciók következhetnek és a járvány is könnyebben terjed.

A magyar szabályozással összhangban egyébként az UEFA is úgy rendelkezett, hogy bizonyos számú szurkoló bemehet a mérkőzésekre, de csak abban az esetben, ha ez nem ütközik az adott ország járványügyi előírásaival. Mint ismert, ennek főpróbáját éppen Budapesten az Európai Szuperkupa mérkőzésen tartották a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München és az Európa-ligát megnyerő Sevilla, valamint szűk 20 ezer szurkoló részvételével.

Amennyiben eljutunk odáig, hogy szankcionálni kell, ez a feladat - ha minden kötél szakad - első körben a rendezőé (fel kell szólítani a szabálytalankodókat a létesítmény elhagyására), a további retorziók már a hatóságok illetékességi körébe tartoznak - tisztázta Sipos Jenő.

A szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is beszélt a stadionhelyzetről. Azt mondta,

ha tömegesek lesznek a szabálysértések, akkor jön a zárt kapus mérkőzések világa,

a stadionban való helyfoglalásról pedig azt mondta, azoknak is két helyet kell kihagyniuk egymás között a lelátón, akik egy háztartásban laknak, az ugyanis nem ellenőrizhető egy ilyen helyzetben, hogy kik élnek egy fedél alatt, és kik nem.

