Idegileg kikészült Babos Tímea párja

Hónapokig nem lehetett rendesen edzeni, versenyezni főleg nem, ezek után méltatlanul bántak velünk a US Openen, pedig az talán még nagyobb sansz is lehetett volna. Nagyon-nagyon hosszú karanténban, úgynevezett buborékban töltött idő után született meg a győzelem, ettől különleges – mondta az InfoRádiónak Babos Tímea Roland Garroson aratott győzelméről Babos Csaba, a teniszező édesapja, az edzői stáb vezetője.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic megvédte tavalyi párizsi elsőségét női párosban, ezzel negyedik közös Grand Slam-győzelmüket szerezték az idén a pandémia miatt tavaszról őszre áthelyezett Roland Garroson.

Babos Csaba szerint az idei párizsi hat mérkőzésből

az elődöntő volt a legnehezebb a magyar-francia páros számára,

mert a Barbora Krejcíková–Katerina Siniaková cseh páros nagyon jó formában játszott, nagy csatát vívtak egymással, tavaly a világbajnoki döntőt is ellenük nyerték meg és ők győztek 2018-ban a Roland Garroson. Színvonalában az volt az előre hozott a döntő. Ezen kívül még egyszer, a második fordulóban vesztettek szettet a tornán a Babosék.

Babos Tímea nagy párosgyőzelmei 2017

WTA-világbajnokság (partnere: Andrea Hlavácková)



2018

Australian Open (Kristina Mladenovic)

WTA-világbajnokság (Kristina Mladenovic)



2019

Roland Garros (Kristina Mladenovic)

WTA-világbajnokság (Kristina Mladenovic)



2020

Australian Open (Kristina Mladenovic)

Roland Garros (Kristina Mladenovic)

Az edző-édesapa elmondta, hogy Kristina Mladenovicot nagyon megviselték az elmúlt hetek, miután párosukat kizárták a US Openről, a francia játékos nem mehetett haza, a kizárást követően még tíz napig karanténban kellett maradnia, ettől fizikailag és mentálisan is teljesen kikészült, majd Párizsban is több mint húsz napig csak az étkezésekre hagyhatták el a szobájukat, valamint csak a pálya és a szálloda között mozoghattak.

Mérhetetlenül igazságtalan döntésnek tartják a New York-i kizárásukat Babos Csabáék, hiszen aznapról mindkét teniszezőnek volt negatív koronavírustesztje, annak a játékosnak pedig, akivel Kristina Mladenovic kapcsolatba került, számtalan negatív tesztje volt korábbról és későbbről, csak az az egy volt pozitív, így felmerül, hogy hibás volt a szűrővizsgálat. Egyedül őket zárták ki, mondta Babos Csaba, hozzátéve, hogy

keresik a jogi lépéseket, hogy anyagi és erkölcsi elégtételt nyújtsanak a párosnak.

Első kiemeltként, úgy, hogy már játszottak meccset és egyetlen pozitív tesztet sem produkáltak, zárták ki őket New Yorkban. Emiatt volt a párosban bizonyítási vágy Párizsban, a döntőt az tette nehézzé, hogy Kristina Mladenovic addigra az idegi és fizikai teljesítőképessége határára került.

Babos Csaba úgy összegezte az évet, hogy

Australian Open-győzelemmel kezdődött a szezon, megvédték a címüket a Roland Garroson,

a magyar teniszezőnek ez volt az idén az utolsó nagy versenye, mert az idén nem rendezik meg a világbajnokságot, így egyelőre ott nincs lehetősége megszerezni negyedik sikerét.

Csapatmunka

A Roland Garros női párosát Martina Navratilova oldalán 1986-ban megnyerő Temesvári Andrea is kiemelte az InfoRádiónak adott interjújában, hogy a karanténintézkedések különleges helyzetet teremtenek, ehhez csak csapatmunkával lehet – amennyire lehet – alkalmazkodni. Az egykori teniszező azt mondja, a kelet-európai játékosok hagyományosan kedvelik a Roland Garrost, mert salakon nőnek fel, de már sokan, így Babos Tímea is, jól teljesítenek a gyorsabb borításokon is.

