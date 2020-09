Ma este valódi üzleti vállalkozás lehet a Ferencvárosból

Komoly üzleti vállalkozássá nőheti ki magát a Ferencváros labdarúgócsapata Dénes Ferenc szerint, ha a zöld-fehérek kiejtik a norvég Moldét a Bajnokok Ligája selejtező utolsó, 4. fordulójában (az első mérkőzés idegenben 3-3 lett). A sportközgazdász szerint a siker közvetlen hatása az lenne, hogy meg tudná duplázni a klub a költségvetését, ha minden eddigi bevétele megmarad.

"Az UEFA által biztosított összeggel, ha jól sáfárkodik a klub, akkor stabilizálni tudja a helyét a nemzetközi porondon, az állandó Bajnokok Ligája- vagy Európa-liga-főtábla folyamatos bevételt jelentene" – mondta Dénes Ferenc. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a közvetett hatás már nem ilyen rózsás, mert ez a többletbevétel jelentősen deformálhatja a magyar bajnokság szerkezetét.

"A Ferencváros olyan erőfölénybe kerülne, amely egyoldalúvá teszi a bajnokságot. Hasonló sors vár Magyarországra is, mint Németországra, ahol a Bayern München már jó ideje egyeduralkodó.

A Ferencváros ki fog emelkedni a magyar bajnokságól"

– mondta a szakértő.

Az FTC már 6,4 millió eurót keresett az idei sorozatban, és 15,25 millió euró folyhat még be a kasszájába, ha este bejut a BL főtáblájára. Ez ötször nagyobb bevétel, mint ha csak az Európa-liga csoportkörében folytathatja a csapat.

"Ha a Ferencváros a Bajnokok Ligájának a tagja lesz, akkor mivel az elmúlt években márkává vált, és nyugati szemmel is szponzorálható, kereskedelmi értéke van, a Magyarországon tevékenykedő multinacionális vállalatok, de a magyar tulajdonú nagy cégek számára is valóságos üzleti befektetés lehet" – mondta a sportközgazdász, és hozzátette, érdemes lesz foglalkozni a Ferencváros szponzorálásával, reklámfelületeket vásárolni a stadionban, és ez jelentős bevételt hozhat a támogatónak és a klubnak is.

"Ez csemege egy sportközgazdásznak, mert Magyarországon kevés ilyet láttunk az elmúlt évtizedben, hogy valami

a magyar sportban valódi, nagy hatású üzleti vállalkozássá tudja kinőni magát"

– mondta Dénes Ferenc.

Hajdu Attila: csak a koncentráció maradjon meg

"Nem kellene változtatni az eddigi felfogáson, nem szabad arra építeni, hogy kihúzza a csapat egy döntetlennel. Fontos, hogy a koncentráció legyen meg végig, akkor meg is lesz a továbbjutás" – vélekedik Hajdu Attila, a Ferencváros korábbi válogatott kapusa, aki tagja volt 1995-ben a BL-ben szereplő Fradinak.

Szerinte a svéd, a skót és a horvát bajnok búcsúztatása után a norvég bajnok is hasonló képességű ellenfél. A Molde nem játszik bonyolult taktikát, de azt a játéksook kilencven percig végre tudják hajtani, mint a gépek. Erre csak úgy ehet felkészülni, hogy ezt kontroll alatt kell folyamatosan tartani.

Huszonöt éve az Anderlecht elleni selejtezőn az idegenbeli győzelem után egy döntetlen is elég volt a telt házas Üllői úton, most viszont nem lehetnek szurkolók a Groupama Arénában.

"Most nézők nélkül mindenképpen nehezebb lesz,

az utolsó pillanatokban óriási erőt ad a közönség, nekünk is azt adott az Anderlecht ellen, és ezt most nincs. Ezért rosszabb a mostani csapat helyzete" – mondta Hajdu Attila.

Vincze Ottó: a Ferencváros hazai pályán a továbbjutás egyértelmű esélyese

Hazai pályán játszik a Ferencváros egy olyan célért, amit huszonöt éve üldöz. Mi is, akik azt egyszer már megéltük, nagyon vágyunk erre. A Molde az első meccs második félidejében megmutatta, hogy van ereje és tartása, vissza tudott jönni a meccsbe, de ki merem mondani, hogy a Ferencváros most hazai pályán a továbbjutás egyértelmű esélyese – jelentette ki Vincze Ottó, az 1995-ös BL-csapat egyik legnagyobb sztárja.

Az egykori középpályás úgy látja, a három idegenben rúgott gólból nem szabad kiindulni, sőt abból sem, hogy már 2-0-ra vezetett a Fradi Norvégiában, csak le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Ez szerinte biztosan megtörtént, megmutatták a játékosoknak, hogy melyek azok a hibák, amelyeket elkövettek az első mérkőzésen, és hol lehet megfogni az ellenfelet.

"Nagyon jól felkészített Ferencvárost fogunk látni, és csak egy dologtól óvnám:

ne legyen mélypont a mérkőzésen.

Azt a Ferencvárost szeretném látni, amelyet az elmúlt egy évben a nemzetközi meccsek nagy részén láttunk" – mondta Vincze Ottó, és abban reménykedik, hogy a mostani csapat ugyanolyan nagy csapatokat hoz majd el Budapestre, mint annak idején ők például a Real Madridot vagy az Ajaxot.

Nyitókép: Franck Boli (b3) ünnepel csapattársaival, miután gólt szerzett a Molde ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének negyedik fordulójában játszott mérkőzésen. MTI/EPA/NTB/Svein Ove Ekornesvag