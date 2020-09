Vámosi Péter: Hamilton amatőr hibája legfeljebb egy dolgon változtat

Vámosi Péter emlékeztetett, a Szocsiban található pálya mondhatni Valtteri Bottas egyik kedvence, tekintve, hogy itt nyert életében először. A diadalt pedig most is megérdemelte. Lewis Hamiton viszont egy teljességgel érthetetlen, amatőr hibának köszönhetően került abba a helyzetbe, hogy ezúttal csak a harmadik lett, és „a kétszer 5 másodpercet büntetés nem igazán konstruktor- és egyéni világbajnokhoz méltó történet” – tette hozzá. Mint ismert, a brit versenyző a futam előtt egyszer a boxutcában végzett rajtpróbát, aztán pedig állóra fékezte a Mercedest a pályán, és úgy próbálta meg a startot.

A hatszoros brit bajnok rajtja egyébként vitathatatlanul jól sikerült, annak ellenére is, hogy más gumikeverékkel indult a számára szerencsétlenül sikerült szombati időmérő után, de a Racingline.hu főszerkesztője túldramatizáltnak érzi, hogy az a benyomás alakult ki, hogy mindenki meg fogja tudni előzni. És végül egyáltalán nem is ez történt.

A végeredmény viszont mindképpen jót tett a bajnokságnak abból a szempontból, hogy Bottas az első helyével és Max Verstappen a másodikkal is kicsit feljebb jöhetett a pontversenyben – tette hozzá a szakember. Ezzel együtt nagy csoda nem várható, és legfeljebb időben odázható el kicsit Hamilton idei címének átadása, aki továbbra is 44 ponttal vezeti a szezont. Vámosi Péter kiemelte: nem hisz abban, hogy meg lehet az eredményt fordítani. Legfeljebb az adhat izgalmat, hogy adott esetben pont a német versenyen érheti be, 91. futamgyőzelmével Michael Schumachert.

Nyitókép: MTI/AP/Pool AFP/Kirill Kudrjavcev